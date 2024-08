7 de cada 10 jóvenes trabajadores siguen viviendo en casa de sus padres

Siete de cada diez jóvenes en España (70,4%) trabajan, pero siguen viviendo con sus padres. No pueden emanciparse. Ni aun teniendo un sueldo, pueden acceder a una vivienda. No les da para un alquiler, ni para una casa. Así, se emancipan más tarde. Según los datos del segundo semestre de 2023, en España, la edad media de emancipación se situaba en los 30,4 años, mientras que en Europa, la edad media era de 26,3 años.

El precio de las viviendas en alquiler era el más alto de la historia: la mediana para un piso estándar se situaba en 968 euros al mes, 88 euros más que un año antes o, lo que es lo mismo, un 10% más. De esta forma, el precio de los alquileres subía 2,5 veces más que los salarios de las personas jóvenes.

Y eso no es todo. Además, el precio de los suministros también subió. Concretamente, un 17,3%, situándose en 163,61 euros al mes. Esto significa que, si el salario medio de una persona joven era en el cuarto trimestre de 2023 de 1050,77 euros netos en 12 pagas, ni siquiera con todo su sueldo podría permitirse alquilar una vivienda en solitario.

Paola tiene 22 años y de momento "ni se lo plantea". Conoce a "muchísimos jóvenes en esta situación", incluido su hermano, "que con trabajo y todo no se puede emancipar". Otros, que sí están pensando en adquirir una vivienda, denuncian que el mercado se aproveche de la poca oferta. Yaiza es enfermera, tiene 28 años y vive con sus padres en Palencia. Está tratando de ahorrar dinero para poder comprarse una vivienda, pero no puede hacerlo porque "se venden muy rápido, incluso las que están construyendo. Por eso no hay. Entonces, los precios suben y es muy complicado comprar una".

"Que viva fuera del domicilio familiar no siempre significa que tenga buenas condiciones..."

Aunque en el segundo semestre de 2023 hubo un total de cinco comunidades autónomas (Illes Balears, Extremadura, Región de Murcia, Navarra y La Rioja) en la que había un menor porcentaje de personas jóvenes emancipadas que un año antes, en general, la tasa de emancipación subió en el conjunto del Estado.

A pesar de esto, la presidenta del CJE, Andrea Henry, alerta: "La subida en la tasa de emancipación del segundo semestre de 2023 es positiva para la juventud española. Sin embargo, que una persona joven viva fuera del domicilio familiar no siempre significa que tenga unas buenas condiciones. Es responsabilidad de las administraciones públicas dar una solución a la situación precaria de las personas jóvenes que nos vemos obligadas a salir de casa sobre endeudándonos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com