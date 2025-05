El 17% de familias con hijos vive en situación de pobreza laboral: "Hoy en día trabajamos para sobrevivir"

Fabiola se seca las lágrimas, vive por y para su hijo. Se emociona por lo duro que es para ella salir adelante. "Me han pagado hasta cinco euros la hora y yo siendo papá y mamá, manteniendo una casa, es que no llegaba", dice entre lágrimas. Ella tiene su nómina pero no es suficiente. "Hoy en día trabajamos para sobrevivir", asegura.

Silvia, acaba de salir de limpiar en dos casas. Su marido trabaja, su hijo que vive con ellos, también, pero la hipoteca de la casa les tiene asfixiados. "Yo voy a dos casas a limpiar para echar una mano en el hogar, a pesar de que hay dos nóminas en la casa", afirma.

Dos sueldos, igual que Jessica, ella trabaja por la mañana como auxiliar y por la tarde de limpiadora...cuando llega final de mes. "Qué ha pasado, ha habido un atraco en el banco, y me contestan, no señora son sus recibos".

EL 17 por ciento de las familias con hijos a cargo vive en situación de pobreza labora, según un estudio de Save the Children. El porcentaje desciende hasta el 11,7% como media nacional para toda la población. Esto significa que, aunque tengan empleo, sus ingresos no les permiten cubrir adecuadamente sus necesidades básicas.

Este fenómeno evidencia una de las grandes paradojas del mercado laboral actual: el empleo, tradicionalmente visto como la vía principal para salir de la pobreza, ya no garantiza por sí solo unas condiciones de vida mínimamente aceptables.

La pobreza laboral no es solo una estadística: es el resultado de un sistema en el que, a pesar de que muchas personas cumplen con todo lo necesario para alcanzar una vida digna, no logran acceder a ella.

Hogares con niños, más pobreza

El riesgo de pobreza aumenta significativamente en hogares con niños y niñas. En ellos las posibilidades de entrar en situación de pobreza aumentan en 6 puntos porcentuales, pasando del 11,7% al 17,1%, a pesar de que las personas del hogar tengan empleo.

En hogares donde conviven dos personas adultas, pero solo una trabaja, la tasa de pobreza empeora hasta el 21%, y crece de manera sustancial cuando se añaden hijos a cargo: hasta un 33% si hay un hijo, 38% con dos hijos y puede llegar al 63% si hay tres o más hijos. En contraste, si ambos adultos trabajan, las cifras bajan significativamente (6,3% en hogares con un hijo, 8,9% si hay dos y 14,7% si hay tres o más).

De esta forma, se barajan dos posibles hipótesis como causas principales del origen de la pobreza laboral en España: salarios insuficientes y la intensidad en el empleo.

Cuando la intensidad laboral es baja -es decir, cuando se trabajan pocas horas o se hace solo de forma parcial o intermitente- los ingresos derivados del empleo tienden a ser insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la familia.

Esta situación es especialmente común en empleos a tiempo parcial involuntario, con contratos temporales o de corta duración. Así, aunque formalmente haya personas ocupadas, los ingresos generados son demasiado bajos para superar el umbral de pobreza.

Cerca del 65% de las personas que logran trabajar entre 180 y 300 días al año consiguen superar el umbral de la pobreza. Asimismo, casi la mitad de quienes trabajan menos de 180 días al año tienen contratos temporales de manera habitual.

El perfil sociodemográfico también juega un papel crucial. Los jóvenes entre 16 y 29 años son los más afectados: solo el 12,5% de aquellos que han trabajado el último año superaron el umbral de la pobreza. Un 24% de este grupo trabaja más de medio año o con medias jornadas, y la falta de continuidad laboral dificulta su capacidad de emancipación y su acceso al mercado de la vivienda.

Las mujeres también enfrentan a una mayor parcialidad que los hombres. Mientras existen en España 806.400 hombres que disponen de un empleo a tiempo parcial, esta cifra se eleva a más de 2.250.000 para las mujeres. De las mujeres con contrato parcial, casi 400.000 señala el cuidado de hijos o adultos como motivo, en comparación con solo 30.000 hombres en la misma situación. Además, el 74% de los empleos a jornada parcial son desarrollados por mujeres.

La nacionalidad también es un factor determinante de la pobreza laboral: una de cada cinco personas en situación de pobreza laboral es extranjera, mientras que solo uno de cada diez trabajadores que logran salir de la pobreza son extranjeros.

Propuestas de Save the Children

Desde Save the Children, se plantean recomendaciones en tres ámbitos de políticas públicas. En primer lugar, mejorar la calidad del empleo, a través de incentivos a empresas, formación y recualificación, flexibilidad horaria y actualización de las políticas activas de empleo con perspectiva de familia e infancia.

En segundo lugar, mejorar las condiciones de conciliación, mediante la compensación de la reducción de la jornada por cuidados, el aumento de los permisos por nacimiento o el desarrollo de programas públicos de cuidados.

Por último, el acceso a prestaciones familiares: tanto la puesta en marcha de una prestación universal a la crianza, como la mejora de acceso a prestaciones focalizadas como el Complemento de Ayuda a la Infancia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.