Drogba cumple el sueño de Mbappé diez años después: "Voy a resarcirme"

Didier Drogba ha contado en la gala del Balón de Oro en París una anécdota que protagonizó hace una década: "Hace diez años era la semifinal de la Champions (a 'disgrace' ha dicho Drogba, en referencia a su mítica 'rajada' tras caer contra el Barça)".

"Prometí que me iba a hacer una foto con un chaval de diez años. Después de cierto tiempo me enteré de que era Mbappé. Esta noche he decidido resarcir a Mbappé de esa decepción de hace diez años, porque no me dio tiempo a darle el autógrafo que me pidió". ha dicho el costamarfileño.

Y, ni corto ni perezoso, ha sacado un móvil y se ha hecho un selfie con Mbappé con todo el público de la gala de París detrás.