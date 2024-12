Zelenski felicita a Usyk: "Demuestra que somos ucranianos y no renunciaremos a lo que es nuestro"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha felicitado a su compatriota Oleksandr Usyk, boxeador de los pesos pesados, por su victoria en la revancha contra el británico Tyson Fury por el título mundial absoluto de dicha categoría.

"¡Victoria! Tan importante y tan necesaria para todos nosotros ahora", escribió Zelenski en X. "Al defender su cinturón de campeón, Oleksandr Usyk demuestra que somos ucranianos y no renunciaremos a lo que es nuestro. No importa lo difícil que sea, superaremos todo. Ya sea en el ring, en el campo de batalla o en el ámbito diplomático, lucharemos y no renunciaremos a lo que es nuestro", añadió el presidente en medio de la invasión rusa a su país.

Vitali Klitschko, excampeón de los pesados y actual alcalde de Kiev, también alabó la "digna y brillante victoria" de su compatriota. Luego tildó ese combate como una de las grandes revanchas en la historia del boxeo y, al igual que Zelenski, apuntó su calado político: "La victoria de hoy no es solo personal para ti, es una victoria para Ucrania".

Campeón indiscutido

El boxeador ucraniano Oleksandr Usyk volvió a imponerse a los puntos contra el británico Tyson Fury este sábado en la revancha del combate por el título absoluto del peso pesado, en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudí, como se impuso el pasado mes de mayo.

Usyk añadió hace siete meses el cinturón del Consejo Mundial que ostentaba Fury a sus títulos de la Asociación, la Organización y la Federación Internacional con una victoria por decisión dividida y, en la revancha, dejó una épica remontada.

El ucraniano retuvo su condición de campeón indiscutido, algo que no se veía hasta que lo logró él después de casi un cuarto de siglo (Lennox Lewis en 1999), endosando a Fury la segunda derrota de su carrera. El gigante inglés cayó por un 116-112 de los tres jueces.

Usyk, de 37 años y campeón olímpico en 2012, aguantó un primer tramo de combate de Fury, con su astucia y deseo de victoria guardando lo mejor para retener los cinturones del peso pesado y mantener su condición de invicto con 23 victorias.

