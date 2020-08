Virtudes, una valiente de 92 años que cumple su sueño de volar en parapente: "Me tiraría otra vez"

Entre aplausos, Virtudes empezaba a cumplir la gran ilusión de su vida: "Este era mi sueño. Cuando cumplí los 90 ya me quería tirar", dice en pleno vuelo. "Ni me he mareado, ni me ha dado angustia, ni nada", explicaba tras su vuelo en parapente sobre Cataluña. "Me tiraría otra vez", apostilla.

Su actitud escandalizaba hasta a sus nietos: "Yaya, ¿te vas a tirar de parapente? Estás loca". Virtudes Guardia tiene un carácter curtido en la vida: "Me quedé sola y he luchado mucho, tuve que ser fuerte". Por eso, cuando vio parapente en el cielo ella quiso volar: "Dije que quería volar y dicho y hecho".

Quiere repetir

Nada la detuvo hasta compartir parapente con el campeón mundial Horacio Llorens: "Nunca había volado con una persona de 92 años, pero me sorprendió la energía. Hay gente que en 15 minutitos te están pidiendo tierra", relata. Y Virtudes ya avisa: "Cuando cumpla los 95, ¡vamos a por otro!".

