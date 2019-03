Increíble ejercicio de superación: un chico sin brazos mete dos triples en América

OCURRIÓ EN UN INSTITUTO DE FLORIDA

A pesar de no tener brazos, Jamarion Styles ha conseguido superarse y dejar boquiabierto a todo el mundo con sus dos triples en un partido de estudiantes en Florida. El jugador, de 13 años, padece una enfermedad congénita por la cual no tiene sus extremidades superiores, aunque esto no le priva de disfrutar de su pasión.