El inconcebible gesto de Lineker que Guardiola no perdona de su época como recogepelotas del Barcelona

Guardiola rememoró durante la intervención una anécdota de sus tiempos como canterano. El técnico recordó a Lineker el 'feo' gesto que tuvo con él cuando tan sólo era un niño.

“¿Te acuerdas cuando era recogepelotas durante tu etapa en el Barça? Y te daba pelotas cuando jugabas. ¿Lo recuerdas?. Siempre me acuerdo que te pedía una camiseta después de los partidos y nunca me la diste", confesó Guardiola.

Lineker: Do you sometimes get irritated by British media’s questions?

Pep “No way, you’ve not been in Barcelona”

