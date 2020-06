La genial respuesta del Sevilla al Basaksehir: "¿No queréis ganar la Europa League otra vez?"

El Estambul Basaksehir quiso gastarle una broma a su rival en la previa de la Champions y se le quitaron las ganas de seguir la conversación. El equipo turco preguntó al Sevilla si no tenían ganas de ganar otra Europa League y la respuesta de los andaluces no decepcionó.

"Gracias, pero tenemos muchas. Es mejor que sea la primera para vosotros", dijeron a través de su cuenta de Twitter. Las respuestas a ese comentario no dejaron a nadie indiferente.

Thanks, but we have a lot of them 🏆🏆🏆🏆🏆

Better the first one for you