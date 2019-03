'Cosas que De Gea podría parar': los británicos alucinan con la actuación del portero español

De Gea fue el gran protagonista del Arsenal-Manchester United. El guardameta español hizo historia en la Premier League: realizó 14 paradas de 15 disparos a puerta que recibió en un solo partido. "Se lo he dicho a él al final del partido. Lo que he visto hoy es al mejor portero del mundo", dijo Mourinho tras el encuentro. Y, claro, los internautas británicos no lo pasaron por alto.