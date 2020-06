El brutal 'zasca' de PlayStation a José Mourinho

José Mourinho ha vuelto a ser el protagonista de una nueva polémica, esta vez en Twitter. El técnico compareció tras el duelo entre el Manchester United y el Basilea y formuló las siguientes declaraciones:

"Hasta el 2-0, jugamos con estabilidad y confianza. Pero con el 2-0, todo cambió: hubo menos seriedad, nos relajamos y dejamos de tomar decisiones correctas. Perdimos la posición y balones fáciles, algo que nos pudo causar problemas. Jugamos fútbol de fantasía, de Playstation. Y eso no me gusta".

Las palabras no pasaron inadvertidas para el equipo de social media de Playstation, publicó en Twitter una contestación para el portugués: "Lo sentimos, Mourinho. En la PlayStation no se aparcan autobuses. Estamos aquí para entretener".

Sorry @josemourinho, no parked buses at PlayStation... we are here to entertain! ⭐⭐⭐⭐⭐ https://t.co/l7BvKMtvsX