Una ex amante de Steven Caulker pinta el coche del futbolista con mensajes de "rompecorazones" y "púdrete en el infierno"

El jugador del Queens Park Rangers, Steven Caulker, ha sido víctima de una venganza de una de sus exnovias. La cuenta de Instagram del centrocampista inglés fue hackeada, y es que aparecieron varias fotos comprometedoras de la modelo Harriter Kauffman. Además, se sumó una fotografía de un cerdo con el siguiente mensaje: "Hola, soy un cerdo y he roto el corazón de una pobre chica".

Pero la cosa no acabó ahí, y es que han aparecido pintadas en su coche, un Range Rover de más de 100.000 libras, en las que se describe al futbolista como un "rompecorazones" y mensajes muy directos: "¡púdrete en el infierno!" y "tramposo".

Caulker denuncia que ha sido hackeado

Caulker ha salido al paso de esta noticia y ha aclarado: "No entiendo nada de esto. El coche no tiene nada que ver conmigo. No había tenido el teléfono en estos dos últimos días", asegurando que su vehículo está en perfecto estado y que esas fotografías han sido retocadas mediante Photoshop. El futbolista de 25 años asegura no tener ni idea de quién ha podido realizar este acto vandálico.