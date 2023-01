La vigilia por Hamlin llega a las cataratas del Niágara

Tras pasar la noche en cuidados intensivos Damar Hamlin, defensa de los Buffalo Bills, sigue en estado crítico. Desde el placaje en el partido del pasado martes, Hamlin ha superado dos paros cardíacos, el primero en el estadio, el segundo tras llegar al hospital.

Así lo contaba el cardiólogo Benjamin Levine: "Es como un proyectil, si se golpea justo sobre el corazón en el momento correcto del ciclo cardíaco, el corazón es transitoriamente muy vulnerable a cualquier arritmia". Aunque todos sepan el motivo, no se sabe cuál será el destino del jugador. Según los expertos depende de las circunstancias de cada persona. "He tenido pacientes que les sucedió lo mismo, y he tenido algunos que fueron muy afortunados, pero depende de las circunstancias. Otros no han tenido esa suerte", decía el Travis Hinson, director de genética Cardiovascular de Uconn Healt.

A pesar de necesitar respiración asistida desde que se desplomó en el campo, esta se ha reducido del 100 por ciento al 50. Algo por lo que muchos mantienen la esperanza.

Se disparan las donaciones

Hamlin creó una asociación benéfica en 2020 que recauda fondos para los juguetes de los niños. El objetivo era llegar a los 2,5 millones de dólares, una cifra que se ha visto superada, ya que unas horas después de que la estrella de la NFL sufriese el paro cardíaco, la asociación recibió más de cuatro millones de dólares. Los fanáticos se comprometieron con la causa de Hamlin, al menos 191.000 personas aportaron dinero a la asociación.

Vigilias por todo el país

El país se ha volcado con el jugador. Las vigilias se extienden por todos los rincones del territorio. Las cataratas del Niágara han sido iluminadas por el color azul de los Buffalo Bills, en honor a Hamlin. Cerca del hospital donde se encuentra internado, las personas se reúnen para poner velas en su nombre o rezar por su recuperación. También la NFL y los diferentes equipos de la liga de fútbol americano, rinden homenaje el jugador. En las redes sociales lanzan mensajes de apoyo y cambian sus fotos de perfil por una con el nombre y número del jugador.