VÍDEO: Muere una medallista de 17 años tras caerle en el cuello una barra de 270 kg

Conmoción en el deporte indio al conocerse la trágica muerte de una promesa de la halterofilia. Yashtika Acharya, de tan solo 17 años, perdió la vida mientras entrenaba en un gimnasio de Bikaner, India.

Perdió el equilibrio y la barra de 270kg aplastó su cuello

El hecho tuvo lugar el pasado martes por la noche cuando Acharya estaba realizando una sentadilla y perdió el equilibrio con la mala suerte de que la barra de 270 kilos de peso con la que trabajaba caía directamente sobre su cuello, causándole una fractura mortal en la columna.

Falleció prácticamente en el acto

Desafortunadamente la muerte fue prácticamente instantánea ya que los testigos presenciales, según ha recogido 'The Times of India', intentaron retirar la barra lo antes posible y su entrenador quiso reanimarle mediante una RCP que finalmente no pudo salvar la vida de la joven halterófila. En las imágenes filtradas por la televisión india se puede apreciar como la deportista cae desplomada al instante. Su entrenador también sufrió heridas leves.

La familia podría denunciar al entrenador o al gimnasio

Pese a todo fue trasladada rápidamente al hospital más cercano donde se terminó de confirmar su fallecimiento. De momento, la familia no ha interpuesto ninguna denuncia al entrenador ni al gimnasio, y es que el coach pudo haberse equivocado al 'animar' a su pupila a levantar una cantidad de peso con la que tal vez nunca había lidiado. El gimnasio también podría verse involucrado al no tener las pertinentes herramientas de trabajo en buen estado, y es que según medios locales indios son muchos los deportistas que sufren constantes lesiones en los gimnasios debido a su poca preparación y al pobre estado de las instalaciones y medidas de seguridad de estos.

Yashtika Acharya, sin haber cumplido todavía la mayoría de edad, ya era una de las grandes figuras y promesas de la halterofilia india después de ganar la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Press de Banca en la categoría Sub Junior de más de 84 kg.

