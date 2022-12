La aparición de hielo en las alas coge fuerza como posible causa del accidente de Emiliano Sala: "El avión se engeló"

El avión en el que viajaba Emiliano Sala solo tenía un motor; algo que aunque algunos han catalogado como peligroso, no parece serlo tanto.

"Monomotores hay muchísimos volando por el mundo y son seguros. Con un bimotor tienes la posibilidad, en caso de que te falle un motor, de tener otro; pero con un monomotor no te caes, puedes planear y llevarlo a una zona segura", asegura el director del departamento técnico SEPLA, Javier Martín-Chico.

"Con más de un piloto es más seguro, pero el avión está certificado y diseñado para una operación con un piloto", dice Martín-Chico sobre el hecho de que solo manejara el avión un piloto.

Engelamiento

Así que la aparición de hielo en las alas coge fuerza como posible causa del accidente: "El avión se engeló y el ala pierde su función que es justamente mantener el avión en el aire. Ahí entras en una situación descontrolada y el piloto tiene pocas opciones de salvarse. La experiencia de un piloto hubiese hecho a lo mejor que un avión no saliese a volar", asegura Ezequiel Sicardi, piloto de aviación y consultor aeronáutico.

Quieren dejar claro que es un avión seguro, aunque hayan salido datos como que han sufrido demasiados accidentes: "Lo importante no es el número de accidentes, sino ¿respecto a cuántos vuelos? No se habla de este tipo de avión como de un avión con más siniestrabilidad por ninguna razón", dice el director del departamento técnico SEPLA.

"Un poco oxidado"

Lo cierto es que Davie Ibbonston, el piloto que viajó junto a Emiliano Sala, reconoció en sus redes durante su estancia en Nantes que estaba un "poco oxidado". Dave Hendersen era el piloto titular, piloto que supuestamente debería haberse encargado del traslado de sala.

Asimismo, el presidente del Cardiff desaconsejó viajar en un avión privado: "Sala rehusó e hizo sus propios preparativos. No puedo decir quién organizó el vuelo porque en este momento no lo sé, pero claramente no fue el Cardiff City".