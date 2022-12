Estiarte, Dani Alves y Valdés critican al Barcelona por la forma en que salió Guardiola en 2012: "No tuvo el reconocimiento que debía tener"

El documental 'Pass the ball, take the ball' repasa la etapa de Guardiola en el Barcelona. En un momento de dicho reportaje, Manel Estiarte, Dani Alves y Víctor Valdés se muestran muy críticos con la directiva del Barcelona en el momento de la salida de Pep Guardiola tras cuatro años como técnico del primer equipo.

"El sentimiento es de tristeza, de nostalgia. ¿Por qué se ha acabado? Sí, tiene su punto de lógica porque se acaba algo muy bonito. Pero había algo más profundo: ver que intentaban derrumbar, destruir... ¿Qué motivo había? Ha ido todo muy bien. ¡Quédate con esto! El club tiene un problema aquí", asegura Estiarte, uno de las personas más próximas a Guardiola en esa época.

Estiarte no es el único que se muestra crítico con la actitud del club. Dani Alves asegura que lo más importante en esta vida es ser agradecido y "el Barcelona es un poco raro en ese aspecto".

"Lo más importante en la vida es ser agradecido con las personas que hacen una diferencia en tu vida", explica Alves.

"El míster no tuvo el reconocimiento que debía tener una persona y figura como él. Anunciar el día que se iba (Guardiola) a su sustituto, con toda la plantilla allí presente... No vi que fuera la mejor manera de despedir al míster", afirma Víctor Valdés.