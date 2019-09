Uno de los mayores problemas del deporte profesional es el día después, la despedida. Un adiós, que a veces se hace muy duro. Despedir una vida llena de sacrificio desde edades muy tempranas, no siempre es fácil para los atletas recomponer su nueva vida por si solos.

"El día después es muy duro, tu estas acostumbrado a vivir con gente que se entrega al cien por cien, donde la trampa y la envidia no hay. Y claro, en la vida social no somos todos tan transparentes", comenta Perico Delgado, sobre lo que supone la retirada del deporte profesional.

La deportista Blanca Fernández Ochoa también cayó en esta depresión que afecta a tantos deportistas. "He sido un caballo de carreras, cuando he dejado de ganar carreras me han abandonado en el campo", explica el cuñado de Blanca, Adrián Federighi, sobre lo que ella pensaba.

Los especialistas hablan de pasar página y mirar al futuro, buscar algo en lo que uno pueda sentirse realizado.

"Hacerle ver que seas quien seas o llegues a donde hayas llegado, después de tu carrera deportiva cada mañana necesitas algo, un proyecto en el te sientas útil", recomienda Luis Pasamonte, exciclista y mentor deportivo.

Por ahora, el Gobierno de España tiene un programa de ayuda a deportistas donde precisamente pretende encontrar para ellos acomodo laboral, pero no es el único apoyo que necesitan, también está el psicológico.