VÍDEO: Así ha sido el impresionante accidente de una lancha en Florida

¿Qué sucede cuando se rozan dos embarcaciones de 15 metros de largo y 1.000 caballos de potencia? Pues que una de las lanchas sale volando. Es lo que se vio en Florida, en la Class 1, la mayor competición de carreras offshore en el mundo. Y es que en ese tipo de competiciones, donde lo normal es alcanzar los 270 km/h, lo extraño es no verlo más a menudo. Pero, ¿por qué pasa eso? Antena 3 Deportes ha hablado con Sergio Pereira, piloto motonáutica.

"Llega un momento donde no hay retorno. Aunque tú quites gas, no hay freno", cuenta Pereira. Pese a la espectacularidad de la imagen, los pilotos salvaron la vida, porque en estos catamaranes van dos y el principal no es quién está al volante, sino el llamado 'throttelman' que se encarga del acelerador y de controlar la posición del barco, es decir, un 75% del barco. El piloto cuenta que a nadie le gusta volcar, aunque él no lo haya vivido en sus carnes: "Entra dentro de las cartas que te pueden tocar".

Una de las posibilidades, de precisamente volcar, es quedar inconsciente. "Quedarte inconsciente te complica la operación de rescate", cuenta Pereira.

El rescate

Otra de las cosas a tener en cuenta es el rescate. Cuenta Pereira que los buzos rescatistas están preparados en helicópteros, y suelen llegar en 15 o 20 segundos. Además, los cascos y los buzos que llevan los pilotos están homologados, como en la mismísima Fórmula 1.

En este caso fue un rescate sin mayores problemas. Los únicos daños los sufrió un barco que cuesta un 1,5 millones de euros, y ha acabado en el desguace. Casi nada.