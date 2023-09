Una vela se parte por la mitad y casi aplasta a la tripulación en la SailGP

La embarcación de Nueva Zelanda en la SailGP no olvidará la jornada de este sábado en Saint-Tropez (Francia). Los kiwis cerraron la jornada con un segundo puesto, pero se torció nada más acabar. Habían finalizado la regata cuando de repente, su ala se partió por la mitad. No hubo que lamentar heridos pero el incidente ha dejado fuera de la jornada final de este domingo a una de las favoritas.

"Escuchamos un ruido tremendo y vimos cómo pasaba todo", afirmó el piloto Peter Burling. Enseguida se dieron cuenta del problema con el F50: "El ala se partió por la mitad". Las imágenes muestran Andy Maloney, uno de los tripulantes, relató: "Estábamos navegando de forma segura y ocurrió cuando no nos lo esperábamos". Todos sacaron la misma conclusión: "Fue una gran sorpresa".

Al parecer no encontraron ningún signo de alarma que les pudiera anticipar la fractura de la vela. "No hubo absolutamente ningún sonido fuera de lo normal hasta el estallido", explicó Burling. Sobre los motivos, las primeras hipótesis apuntan a "una comprensión sólida en el medio del ala".

"Tuvimos suerte porque la vela cayó donde no había nadie"

Ninguno de los integrantes del equipo neozelandés salió herido pese a la fuerza con la que cayó el ala. "No pudimos hacer nada. Tuvimos mucha suerte porque cayó donde no había nadie", reconoció Jo Aleh, una de las tripulantes. El piloto contó aliviado que todos estaban "a estribor, la parte principal nos alejó y la del medio se fue hacia atrás".

La gravedad del accidente en la nave ponía en serio peligro la participación de Nueva Zelanda en la jornada del domingo. Tanto es así que no han salido al mar al no haber podido arreglar la vela. No obstante, Maloney confiaba en competir: "No sé si tienen repuestos para todo las piezas, pero con suerte queremos volver a estar ahí mañana".

España finaliza tercera

Con Nueva Zelanda, una de las favoritas, fuera de la jornada por el incidente del sábado, España ha aprovechado la oportunidad. Los Gallos llegaban plenos de confianza tras su histórica victoria en Los Ángeles, que supuso la primera para la embarcación española.

En Saint-Tropez, España ha alcanzado el tercer puesto por detrás de Australia y Gran Bretaña, que se hizo con el triunfo en un apretado final. Con este resultado, los Gallos se afianzan en la segunda plaza en clasificación general con 24 puntos, solo dos por detrás de Australia.