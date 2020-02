Varios ciclistas salvan la vida a seis cachorros abandonados a punto de morir: "Esa persona no tiene corazón"

Varios ciclistas quedaron para hacer una ruta en bicicleta en San Luis (Argentina) y se encontraron a seis cachorros abandonados en un costado de la ruta a pleno sol (unos 30 grados). Los ciclistas no se lo pensaron al ver que los perros no tenía ya ni fuerzas para quejarse, los cogieron y se los llevaron en sus bicicletas hacía un lugar seguro.

"Yo no sé quién pudo hacer una cosa así. Esa persona no tiene corazón. Los perritos no daban más, no tenían ni fuerza para ladrar. Yo soy re bichero por eso me paré y entre todos los agarramos y los llevamos hasta un lugar donde hubiera sombra y les dimos agua", contaba Gustavo Magliano emocionado, quien contó la historia.

Gustavo publicó la historia en una página de Facebook e inmediatamente varias personas se pusieron en contacto con él para adoptar a los perros. Gracias a su gran corazón y al del resto de sus amigos (Rafael Aguilar, Luis Collado y Hugo Quiroga) los cachorros tienen un nuevo hogar.