Uribes: "La pelota vasca no es un deporte español en el sentido de que se practique en toda España"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, se ha referido a la guerra abierta entre la Federación Española de Pelota (FEPelota) ante la Federación de Euskadi y la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), apuntado a que se debe dar "naturalidad a algo que ya es normal por ejemplo en la pilota valenciana, en la que compite la comunidad Valenciana contra Francia, contra Bélgica, contra Holanda. Y no pasa absolutamente".

En una entrevista a la agencia EFE, Rodríguez Uribes ha puesto el ejemplo de la 'pilota valenciana' y lo ocurrido en el mundial 2023 de Bélgica, donde la Comunidad Valenciana "compitió y ganó el oro en la categoría femenina".

"No es un tema de enfrentar o de confrontar, sino de reconocer los ámbitos donde se practica esa modalidad especial que es la pelota vasca, y es en Euskadi, en Navarra y en La Rioja fundamentalmente. Pero le tenemos que dar naturalidad a algo que ya es normal por ejemplo en la pilota valenciana, en la que compite la comunidad Valenciana contra Francia, contra Bélgica, contra Holanda. Y no pasa absolutamente", ha señalado Uribes.

"En 'pilota valenciana' la selección la comunidad Valenciana compitió en la final del mundial 2023 contra Bélgica y Euskadi también compitió y ganó el oro en la categoría femenina. Tenemos que dar normalidad al deporte y a las competiciones, en esa proyección se tiene que ver el artículo 48 y en el reconocimiento de esos deportes que tienen arraigo social y que nos enriquecen a todos, una diversidad que es muy positiva. Y eso no tiene nada que ver con otros planteamientos de ruptura que no se van a producir, sino al contrario. Es promocionar y fomentar deportes que tienen una historia y un valor simbólico también muy grande, en este caso la pelota vasca para el pueblo vasco", ha explicado el presidente del CSD.

Uribes se apoya en el artículo 48 de la Ley del Deporte

Rodríguez Uribes ha destacado que la pelota vasca es un deporte que se practica fundamentalmente en Euskadi, Navarra y La Rioja, abogando a tratar de alcanzar una acuerdo entre la FEPelota, la Federación de Euskadi y la FIPV.

"La pelota vasca no es un deporte español en el sentido de que se practique en toda España. Tiene que canalizarse a través de federaciones que tienen y que han recogido esa práctica deportiva, fundamentalmente la de Euskadi, pero también la navarra y riojana. Y eso es lo que tenemos que hacer con estos deportes que son singulares, autóctonos, que tienen ese arraigo social, histórico y cultural. Son riqueza de la pluralidad y diversidad de nuestro país y nuestra obligaciones es no negarlos y reconocerlos. Otra cosa es la cuestión jurídica, el debate entre las federaciones que se ocupan de la pelota vasca. Y esa es una cuestión que dilucidarán los tribunales o que, si tenemos suerte, conseguiremos que lleguen a un acuerdo para que se entiendan la Internacional, la Española y la Vasca", explica Uriubes.

Para el presidente del CSD, "se ha dramatizado en exceso" y ha recordado el artículo 48 de La Ley del Deporte.

"Se ha dramatizado en exceso. Ha habido alguna portada de algún periódico de tirada nacional sobre algo que ya está sucediendo con la pilota valenciana o que nosotros queremos también extender a la lucha canaria... Son riqueza y patrimonio de todos nosotros. Luego cómo se organice el Gobierno de todo eso con las federaciones es una cuestión de otra naturaleza. Pero el Gobierno de España tiene la obligación de aplicar la ley, no sé porque el señor Borja Semper no lo ve, y tenemos que hacerlo porque es un buen artículo, una buena ley, que fomenta la diversidad y el reconocimiento de la pluralidad de deportes que tienen una singularidad especial y, además, han sido proyectados internacionalmente. La Federación Internacional se llama de pelota vasca, estamos hablando de la pelota vasca, no de otro deporte. Si nos tomamos en serio esto, primero desdramatizamos, no tienen ningún sentido... Voy a hacer mucha pedagogía para que las federaciones vean que este artículo está pensado para reconocer este tipo de deportes muy especiales y singulares como la pelota vasca, la pilota valenciana o la lucha canaria, por poner tres ejemplos", concluye Uribes.

¿Qué dice el artículo 48 de la Ley del Deporte?

El presidente del CSD se refiere al artículo 48 de la Ley del Deporte, un epígrafe que regula la integración de las federaciones deportivas autonómicas en la federación deportiva española.

En el primer punto de dicho artículo, la Ley del Deporte fija que "para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional, las federaciones deportivas de ámbito autonómico se integrarán necesariamente en las respectivas federaciones deportivas españolas".

En el segundo punto de dicho artículo se establece que "las federaciones deportivas autonómicas podrán participar directamente en el ámbito internacional, si la federación internacional correspondiente contempla su participación, en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su respectiva Comunidad Autónoma, o bien en el caso de que la federación autonómica hubiera formado parte de una federación internacional antes de la constitución de la federación española correspondiente".

"En tales supuestos, la participación de la federación deportiva autonómica en competiciones oficiales internacionales se producirá previo acuerdo con el Consejo Superior de Deportes. Tal acuerdo conllevará el apoyo conjunto a la integración de la federación autonómica en la federación internacional", reza el segundo punto del artículo 48 de la Ley del Deporte.

La cronología del conflicto entre la FEPelota y la de Euskadi

Para contextualizar la batalla entre la FEPelota frente a la de Euskadi y la FIPV hay que irse hasta el pasado 28 de diciembre, día en el que se celebró una Asamblea General de la FIPV en Pamplona, en la que se modificaron los estatutos sin la participación de España y Cubana; y se aprobó el ingreso de la Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza-Federación de Pelota Vasca de Euskadi (EEPF) como miembro de pleno derecho en la FIPV.

La FEPelota consideró "un atropello" lo ocurrido en la capital navarra el 28 de diciembre de 2024 y recurrió lo acordado ese día ante la justicia ordinaria y el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

García Angulo, el que era presidente de la española en aquel momento, denunció que el procedimiento incluyó la exclusión irregular de España mediante sanciones disciplinarias apresuradas a su persona incumpliendo la propia normativa de la FIPV, lo que permitió aprobar acuerdos que, de otro modo, hubieran encontrado una fuerte oposición e imposibilidad de facto de aprobarse.

La Federación de Euskadi de Pelota Vasca en respuesta amenazó a la federación navarra y la riojana, ambas denunciaron a la FIPV y a la de Euskadi ante el TAS por las irregularidades en la asamblea del día 28 de diciembre, con excluirlas del GRABNI 2025. Al final, solo la Rioja fue excluida de la competición.

Hoy, jueves 20 de marzo, hay programada una reunión telemática de la FIPV en la que se estudiará el actual conflicto que protagoniza la Federación Española de Pelota (FEPelota) y la de Euskadi y que podría acabar con la expulsión de la española.

