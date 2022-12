El tremendo susto del apneista Miguel Lozano a 18 metros de profundidad: "Perdí el conocimiento"

El apneísta español Miguel Lozano había descendido a 125 metros de profundidad. Estaba intentando batir el récord mundial y cuando le faltaban 18 metros para llegar a la superficie se desmayó: "Al subir cae la presión total y la presión de oxígeno en sangre, después de un buceo de casi 5 minutos en movimiento perdí el conocimiento", cuenta Lozano a Antena 3 Deportes.

"Cuanto más profundo más riesgos asociados"

Rodeado de apneístas de rescate, estos le socorrieron de inmediato en cuanto vieron que el cuerpo de Miguel no respondía. "Lo primero es bloquear la glotis y bajar el mentón tapando la boca y las vías aéreas y lo más rápido posible a la superficie", comenta uno de los mejores apneístas en profundidad del mundo.

Cuando lo subieron y lo colocaron sobre una plataforma, Miguel se recuperó. Y es consciente de lo importante que es la figura del apneísta de rescate: "Si no estuvieran ahí mentalmente me rompería y sería incapaz", reconoce Lozano.

No es la primera vez que sufre un episodio parecido, aún así insiste en que aunque no lo parezca la apnea es un deporte seguro. "Los accidentes a nivel mundial son prácticamente nulos, lo que pasa que cuando hablamos de apnea de competición y apnea de profundidades, obviamente cuanto más profundo más riesgos asociados, más presión", aclara Miguel Lozano.

"Solemos tratar de ocultar los accidentes en la Apnea para no dar una mala imagen y acercar la apnea al gran público. Rara vez se produce un síncope, pero cuando ocurre, como parte de nuestro deporte y con los protocolos adecuados, como podéis ver en el vídeo (y como pasaría en otros deportes como la escalada) no tuve consecuencias. Gracias al equipo de @roatanfreediving que realizó una actuación impecable y mentalmente me permitió enfrentarme a este intento de récord mundial", escribía Miguel Lozano junto al vídeo de lo ocurrido en su cuenta de Instagram.

Récord mundial: 132 metros

La apnea es un deporte para el que hay que estar muy preparado, antes de descender hay que estar muy tranquilo, relajado, casi en posición de letargo. El récord mundial está en 132 metros, allí abajo oscuridad, presión, una calma inmensa y solo lo consiguen los que tienen un control técnico, físico y mental único.