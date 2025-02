La tragedia sobrevuela Nazaré: espeluznante wipeout de Will Santana y su rescatador en jet-ski

Willyam Santana y Daniel Rangel nunca olvidarán su última sesión de olas grandes en Nazaré, el mítico sport del sur de Portugal. Y es que la tragedia sobrevoló durante unos instantes Praia do Norte cuando una enorme ola cazó a Daniel Rangel cuando trataba de sacar de la rompiente al surfista hawaiano. Rangel no calculó bien el tiempo entre ola y ola y se vio sorprendido por una mole de agua mientras trataba de sacar de la zona al surfista hawaiano con su moto de agua.

En la aterradora secuencia se puede ver perfectamente como el terrible momento se desencadena en apenas segundos. El rescatador, sin ya posibilidades de sacar la moto de agua y a Santana de la zona, salta justo antes de que la ola engulla el jet-ski con el surfista hawaiano en la parte de atrás.

"Momentos de mucha tensión, todos a salvo" indica la cuenta de Instagram Gigantes de Nazaré junto a dos vídeos del terrible momento.

El fotógrafo y cámara Yunes Khader también captó el angustioso momento desde un ángulo mucho más cercano y donde se aprecia el salvaje doble wipeout que se 'comió' Willyam Santana en el mítico spot de Nazaré.

"¡Acción sin parar en Nazaré hoy! Esta estuvo cerca, pero afortunadamente, tanto @foamball_unicorn como @willyamsantana salieron a salvo. Un gran respeto por el trabajo en equipo ahí fuera 💙 ¡Qué día!", señaló la cuenta '100footwave' junto al vídeo de Yunes Khader.

Above Creators explica en su cuenta de Instagram que, por fortuna, todos salieron ilesos, pese a que se vivió un "drama serio" en Nazaré.

"¡Praia do Norte entregó un drama serio hoy! @willyamsantana despegó con una bomba masiva, pero las cosas no salieron como lo planearon... @foamball_unicorn se apresuró para el rescate y se encontraron en el grueso de la misma, ¡momentos intensos ahí fuera! Al final, todo el mundo salió a salvo, y eso es lo que realmente importa", señala Above Creators.

El propio Will Santana tranquilizó a sus seguidores a través de una storie en su Instagram en la que reconoce que fue "una de las cosas más insanas que he vivido en mi vida".

"Paso por aquí para decir que estoy bien, un poco dolorido del hombro y de mi columna... Una de las cosas más insanas que he vivido en mi vida. Fue muy aterrador, pero gracias a Dios estoy vivo. Gracias a todos por los mensajes", indicó Will Santana.

