Título europeo y 'sí quiero': el día de "diez" del boxeador Salvi Jiménez

Salvi Jiménez se enfrentaba en una misma velada a dos retos bien distintos. Peleaba por ser campeón de la Unión Europea en peso superpluma y después su idea era pedirle matrimonio a su novia. Nada se torció y volvió a casa prometido y con un título: "Salió todo de diez"

"Llevaba mucho tiempo planeado", confiesa a Antena 3 Deportes. Para él era "un sueño conseguir un título" e hincar rodilla el pasado 28 de abril. Salvi no se suele poner tenso sobre el ring, aunque se vio contra las cuerdas cuando llegó el momento de hacer la pregunta más importante de su vida: "Ahí sí me puse nervioso". Además, Salvi se proclamó campeón de España en su categoría el año pasado.

Más felicitaciones por la boda

Al púgil de Valladolid, le llueven las felicitaciones de vuelta en casa: "Todos los que me paran por la calle me dan más la enhorabuena por hincar rodilla que por el título". El anillo de compromiso pesa más que el cinturón de campeón.

Todavía fue más redondo el día teniendo en cuenta que el combate en el ganó al rumano Alex Rat se celebró en Valladolid ante su gente. Unas cuatro mil personas abarrotaron el Polideportivo del Municipal de Huerta del Rey. La alegría desbordó a los suyos: "Mi familia es mi alegría, lucho por ellos".

"Llevaba tiempo planeado y salió todo de diez"

En el plano deportivo, su próximo reto es el Mundial de 2025. Si tiene que poner en una balanza qué es más difícil, si ser campeón del mundo o pedir la mano en un cuadrilátero, Salvi no duda: "Hincar rodilla es más difícil, me he puesto mucho más nervioso".