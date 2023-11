La tenista Ellen Pérez explota por el calendario: "¿Alguien tiene un jet privado para llevarme a Sevilla?"

Ellen Pérez, tenista australiana de 28 años, ha llegado a la final de las WTA Finals (último torneo del año) de dobles junto a su compañera en Cancún. Pérez y Melichar-Martinez han perdido ante Siegemund y Zvonareva por un doble 6-4 pero la australiana, ya hace unas horas denunció públicamente el estresante calendario al que están sometidas con una curiosa petición en redes sociales.

Realmente no me impresiona este desastre de programación. ¿Por qué tengo que ser castigado por esto?", explicó indignada la jugadora.

El tema es que este lunes sobre las 21 horas de la noche (España, 6 horas menos en México) la australiana y su compañera han terminado de jugar la final de las WTA Finals en Cancún, México, pero Ellen Pérez quiere representar a su país en la Billie Jean King (Copa Davis femenina) que se disputará en Sevilla del 7 al 12 de noviembre.

El problema es obvio, la jugadora tendrá que recoger sus cosas y coger un avión lo antes posible para volar hacia la capital andaluza (un vuelo que le llevará mínimo 10-12 horas), llegar a la ciudad y prácticamente nada más aterrizar competir en la eliminatoria que enfrenta a Australia con Eslovenia a las 10 de la mañana en España. Casi nada.

Tiene 13 horas para viajar de Cancún a Sevilla... y jugar

Por lo tanto, desde que ha terminado el partido en México hasta que tenga que competir a las 10 en España solo habrán pasado 13 horas, literalmente no llega. O coge un avión privado sin escalas o se perderá la eliminatoria. Y en el caso de que llegue no habrá descansado, tendrá jetlag, no habrá entrenado lo necesario... En resumen, un ritmo de vida que se aleja mucho del que debe llevar una deportista de élite.

La retirada de Sinner, otro caso más

No hay que irse muy lejos para ver otra consecuencia del esperpéntico calendario, esta vez de la ATP. Hace exactamente cuatro días Jannik Sinner, número 4 del mundo y reciente ganador de Viena, Pekín y Toronto (primer Masters de su carrera), tuvo que retirarse del Masters 1.000 de París después de que su partido ante McDonald terminara a las 2:37 de la madrugada y de que la organización, para colmo, le pusiera a jugar el día siguiente en horario de día (17h), ni 13 horas después tenía que volver a salir a la pista.

Y es que los deportistas no terminan sus partidos y se van a dormir, ni mucho menos... En el caso de los tenistas tienen que ducharse, atender a la prensa, hidratarse, alimentarse, pasar tiempo con el fisio para la recuperación y por supuesto, dormir. Es recomendable que vuelvan a entrenar un poco, eso ya va según la elección del tenista y su entrenador. Obviamente todo eso en 13 horas es un imposible. En resumen, Sinner, que optaba a ganar el torneo, tuvo que decir adiós por una mera irresponsabilidad del torneo.