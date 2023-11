Escándalo en el tenis: Sinner se retira de París tras terminar su partido a las 2:37 de la madrugada

Lo de Jannik Sinner puede ser un antes y un después en el tenis, o al menos debería serlo. El tenista italiano, número 4 del mundo y reciente campeón en Viena y Pekín, ha decidido retirarse del Masters 1.000 de París antes de jugar su encuentro de octavos ante De Miñaur (hoy a las 17h), ¿la razón? que terminó de disputar su anterior encuentro esta misma madrugada a las 2:37am. La organización, lejos de darle aunque fuera un poco más de descanso, quería que saltara a la pista 14 horas después.

"Es muy tarde, trataré de dormir y recuperarme para ver cómo me encuentro. No sé si jugaré", decía Sinner tras eliminar a Mackenzie McDonald en su debut en el masters parisino. Pasaban ya las 2:30 de la mañana cuando el transalpino finalizó su encuentro sabiendo que a las pocas horas tendría que volver a la pista para jugar los octavos, finalmente hemos conocido su decisión de retirarse al no tener tiempo suficiente para recuperarse. El duelo ante el estadounidense superó las 2 horas y cuarto, si a eso sumamos que además Sinner viene de mucho trote, y sí, la pésima organización del torneo francés le ha obligado a tomar la decisión más inteligente.

"No se preocupan por la salud de los jugadores"

Su entrenador, Darren Cahill, denunció la injusticia en Instagram tras la victoria de su pupilo: "Contentos por la victoria, pero están cero preocupados por la salud de los jugadores con el horario en París", dijo. La organización del torneo puso a jugar a una de las grandes estrellas y principales candidatos a ganar el campeonato sobre las 00:30 de la noche, en el que era el sexto turno de la pista central.

La organización quería ponerle a jugar 14 horas después

El error ya era mayúsculo, sin embargo, no es que no solo no lo hayan corregido sino que han tomado la peor decisión posible: ¡poner a jugar a Jannik en el turno de día! Han oído bien, el reciente campeón del ATP de Viena terminó a las 2:37 del día 2 de noviembre y los organizadores querían que jugara sobre las 17hdel mismo día, ni 14 horas después...

Ruud y Wawrinka explotan

El escándalo de los horarios, tanto del torneo como de la ATP, ha sido ferozmente criticado por varios tenistas, en concreto y de momento por dos grandes figuras, la de Casper Ruud y Stanislas Wawrinka.

El noruego, recién eliminado, explotó en redes sociales comentando el abandono de Sinner: "Bravo. Gran forma de ayudar a uno de los mejores del mundo para recuperarse lo antes posible. Pedir estar cuando terminó a las 2:37. Vaya broma", señaló. Lo mismo hizo Wawrinka: "Es una locura. Al torneo le da igual y la ATP solo sigue lo que quieren. Siempre es la misma historia".

París se pega un tiro en el pie

Con este abandono de Sinner, es el propio torneo galo el que sale perjudicado, además del tenista claro. Jannik, nº4 del mundo, es seguramente uno de los tres jugadores más en forma del momento, a mitad de agosto ganó en Toronto su primer Masters 1.000 y recientemente ganó en Pekín y Viena, ambos de categoría 500. Aquí, en París, partía como uno de los grandes favoritos pero tras su abandono no podrá optar a nada más. Todo por la planificación de la organización parisina. Volverá a la acción en las ATP Finals. Por otra parte, este KO de Sinner deja más libre el camino a Djokovic ya que tres de los cuatro aspirantes están eliminados: Medvedev, Alcaraz y el italiano.