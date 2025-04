La rusa Daria Kasatkina se nacionaliza australiana: "Siendo abiertamente gay, no tenía muchas opciones"

La tenista Daria Kasatkina, nacida en Togliatty (Rusia), ha comunicado su decisión de nacionalizarse australiana y comenzar a competir bajo la bandera de ese país. A través de un mensaje en sus redes sociales, la jugadora de 27 años y actual número 12 del mundo, explica que el Gobierno australiano ha aceptado su solicitud de residencia permanente, apuntando que Australia "es un lugar que amo, increíblemente acogedor y donde me siento como en casa".

"Me complace informarles que mi solicitud de residencia permanente ha sido aceptada por el Gobierno australiano. Australia es un lugar que amo, increíblemente acogedor y donde me siento como en casa. Me encanta estar en Melbourne y espero establecerme allí. Por ello, me enorgullece anunciar que, de ahora en adelante, representaré a mi nueva patria, Australia, en mi carrera profesional de tenis", indica Daria Kasatkina.

"Obviamente, hay aspectos de esta decisión que no han sido fáciles. Quiero expresar mi agradecimiento a mi familia, entrenadores y a todos los que me han apoyado a lo largo de mi trayectoria tenística hasta la fecha. Siempre respetaré y apreciaré profundamente mis raíces, pero estoy emocionado de comenzar este nuevo capítulo en mi carrera y mi vida bajo la bandera australiana. Gracias a todos por su comprensión y continuo apoyo", finaliza Kasatkina en su cuenta de Instagram.

"Es mi primer día oficial como jugadora australiana", bromeó Kasatkina frente a los periodistas en Charleston.

"Honestamente, se siente diferente, no voy a mentir. Es motivo para mí, tengo que acostumbrarme. Pero estoy feliz de comenzar este nuevo capítulo de mi vida representando a Australia", señaló la ya tenista australiana ante los medios.

"Con todo lo que estaba pasando en mi país anterior, no tenía muchas opciones"

Daria Kasatkina, nacida en Togliatty, al oeste de Rusia, llevaba dos años sin pisar territorio ruso, el tiempo que ha pasado desde que se declaró públicamente homosexual y pronunciarse en contra de la invasión rusa de Ucrania.

"Con todo lo que estaba pasando en mi país anterior, no tenía muchas opciones. Para mí, siendo abiertamente gay, si quiero ser yo misma, tengo que dar este paso, y lo hice", concluyó Kasatkina.

