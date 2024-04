Rafa Nadal, sobre Roland Garros: "En París, que sea lo que dios quiera"

Rafa Nadal se despidió del Trofeo Conde de Godó tras caer eliminado por el australiano Alex de Miñaur(5-7 y 1-6) en la segunda ronda: "Soy una persona bastante estable y me intento tomar la cosas con filosofía. Lo normal es que haya sido mi ultimo partido en el Godó. El futuro nunca se sabe lo que te depara. La vida me está marcando el camino de una manera bastante clara y he jugado este torneo como si fuera mi último en el Godó", confirmó tras el partido el balear.

El doce veces vencedor del abierto barcelonés apuntó que sus sensaciones en la pista han sido "buenas". Su objetivo, eso sí, "a día de hoy desgraciadamente no es ganar, sino salir sano del torneo".

"Tenemos que ser realistas. No me puedo permitir jugar un partido de dos horas y media o tres horas a un nivel competitivo"

"Es difícil para un jugador cuando sabes que nos vas a poder luchar todo el partido. Dentro de unas semanas puede que sí, pero después de lo que he pasado estos meses no era el momento para buscar heroicidades, sino para ser realista y hacer las cosas de la forma mas lógica y prudente. La realidad es que una vez se pierde el primer set, el partido se acaba", analizó Nadal.

Después de 103 días sin competir cada paso es una incógnita. Y no era menos en Barcelona, un torneo donde volvió a pisar la tierra batida 681 días más tarde su último partido en la superficie. Una victoria frente a Flavio Cobolli y una derrota ante De Miñaur fue el balance de su participación en el torneo. Sin embargo, tiene claro que este último partido no era el día de morir en la pista: "Hoy no tenía que morir, no era el momento de buscar heroicidades. Tengo que seguir trabajando para tener la opción de ir a muerte en unas semanas", asume el ganador de 22 Grand Slam, que sigue teniendo Roland Garros en el horizonte.

¿Cuáles serán sus siguientes pasos ahora? "Voy a actuar en Madrid según cómo me vaya encontrando, depende de si consigo acumular una semana de entrenamientos a nivel de competición y mi cuerpo responde. Lo lógico sería intentar dar un paso más en Madrid, no a nivel de ganar partidos, sino de poder luchar por ellos. En Roma, un poco más, y en París, que sea lo que dios quiera. Ahí será el momento de intentarlo pase lo que pase", señaló.

Nadal es realista con respecto a su servicio: "Lo que no puedo hacer es pasar de no haber sacado prácticamente en tres meses a hacerlo de manera normal. Tenemos que ser realistas. No me puedo permitir jugar un partido de dos horas y media o tres horas a un nivel competitivo", añadió.

Dolido por su despedida

Por último, Nadal admitió que le duele despedirse así del Godó: "He conseguido ganarlo doce veces, algo inimaginable. Esto es tenis, deporte, y van pasando las generaciones. He tenido suerte de escribir una bonita historia en este torneo, que no se había escrito antes, y vendrán otros a intentar superarla. Todo tiene un principio y un final, no es ningún drama, aunque es lógico que haya algo más de tristeza por no poder volver", apostilló.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com