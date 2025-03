Rafa Nadal, más directo que nunca en su TikTok: ¿tierra o hierba? ¿Manacor o Nueva York?

Rafa Nadal, retirado del tenis profesional en la Copa Davis de noviembre del año pasado, afronta desde entonces una nueva vida en lo personal y en lo profesional. Y ahora, con mucho más tiempo para dedicarlo a diferentes tareas, también ha decidido estar más presente en redes sociales, concretamente en su perfil de TikTok, el cual estrenó hace unas pocas semanas.

La leyenda del tenis mundial abre así una nueva puerta para aquellos que quieran conocerle de una forma más dinámica, por esa razón ya ha estrenado un formato de preguntas y respuestas rápidas sobre preferencias, gustos y anécdotas relacionadas con su carrera tenística.

¿Tierra o hierba? ¿Manacor o Nueva York?

El último lo ha publicado este mismo lunes desde su Academia de Manacor. Rafa ha respondido a las siguientes preguntas: ¿victorias rápidas o partidos épicos? ¿físico o estrategia? ¿tierra o hierba? ¿primer título o último?, y finalmente ha tenido que elegir entre Manacor y Nueva York.

En el perfil del balear ya hay varios vídeos, entre ellos algunos de eventos de sus patrocinadores o de los Premios de la Fundación Rafa Nadal, pero también publicó al principio uno de preguntas y respuestas rápidas en el que se le pregunta qué partido le gustaría volver a jugar, qué es lo que más echa de menos del circuito o que profesión habría elegido si no hubiese sido tenista. En la cuestión de la profesión fue en la que más se alargó: "No tengo ni idea. Por suerte o por desgracia, empecé demasiado joven, cuando aún no me imaginaba mi vida de otra manera que no fuese siendo tenista".

Nadal también ha sido noticia en las últimas horas tras impartir una charla motivacional en Arteixo (La Coruña) al ser uno de los invitados de lujo de las 'Zara Talks'.

