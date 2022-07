El polémico gesto de Djokovic contra la afición británica tras meterse en la final de Wimbledon

Vaya final de Wimbledon se nos avecina este próximo domingo. Djokovic - Kyrgios, Kyrgios - Djokovic, dos jugadores muy diferentes pero con algunas similitudes en sus reacciones.

El serbio se clasificó esta tarde para su cuarta final consecutiva en el All England Club tras remontar y ganar en 4 sets al británico Cameron Norrie, que recibió, como era de esperar, la mayoría del apoyo de la afición.

Novak Djokovic, que pese a ser uno de los mejores jugadores de la historia del tenis y cuyo dominio en Wimbledon en los últimos años nadie puede negar, se calienta muy rápido, no le gusta tener a la grada en contra y cuando así sucede se le nota en su lenguaje no verbal y en sus reacciones en pista.

Lanzó un beso irónico a parte de la grada

Hoy, nada más vencer a Norrie se ha dado la vuelta y ha lanzado varios besos a una parte de la grada que ha estado animando a Norrie y celebrando los errores del serbio. El balcánico es un fuera de serie tenísticamente hablando pero al realidad es que nunca ha tenido a todo el público de su parte si lo comparamos con el indudable apoyo que reciben Federer y Nadal en cualquier torneo y ante cualquier oponente.

Aun así, las reacciones de Djokovic son mucho más exageradas, el actual número 3 de la ATP puede haber enfadado a gran parte de la afición londinense tras este gesto y tal vez lo note en la finalísima de este domingo ante Kyrgios, que tampoco es que sea el jugador más carismático y querido por los aficionados. No descartemos que la central apoye más al australiano tras este polémico gesto de Novak.

Lo que está claro es que 'Nole' está más que acostumbrado a jugar en ambientes hostiles y con público en contra, en muchas ocasiones él mismo se lo ha buscado. Es más, parece que se motiva más cuando la gente no le vitorea. La final del domingo aun no ha empezado y ya se ha generado tensión, pero ojo, Kyrgios esta vez no está en el ajo.