Paula Badosa: "Mi sueño ha sido siempre ganar un grand slam"

Paula Badosa está a dos pasos de cumplir su sueño y ganar un grand slam. La tenista española dio un gran paso este martes en el Open de Australia al superar a la estadounidense Coco Gauff (5-7 y 4-6) y meterse por primera vez en su carrera en las semifinales de un 'major'.

"Sí, estoy muy feliz de estar en semifinales por primera vez. El último Grand Slam fue muy duro para mí, perdiendo en cuartos de final, pero creo que aprendí de eso y finalmente, hoy, creo que hice un gran partido contra Coco. Nunca me he escondido pero mi sueño siempre ha sido ganar un Grand Slam", admitió Paula Badosa.

"Hace un año no sabía si podría seguir jugando a tenis por la espalda. Esto es un sueño hecho realidad", explicó la jugadora catalana.

"No me voy a sentir libre hasta que gane el torneo. Esa es mi personalidad y mi carácter, porque deseo mucho ganar. Creo que cuando estoy en las rondas finales, mi nivel aumenta, y sólo quiero dar mi 100% ahí y dejarlo todo en la cancha", señaló Paula Badosa.

"Tenía mucho en la cabeza el partido que último partido que jugué con ella, en el que set y 'break' arriba. Hoy también era lo mismo. Aquel día me costó mucho manejarlo porque no fui a por el partido, especulé demasiado. Hoy, con el 5-4, he pensado que tenía otra oportunidad para demostrar que tienes que ir a por ello", rememoró la española.

Paula Badosa explicó también el proceso que le llevó a mejorar considerablemente en el aspecto mental desde la dura derrota que sufrió en el último Abierto de Estados Unidos, en el pasado mes de septiembre, frente a la estadounidense Emma Navarro en cuartos de final.

“Creo que casi todos aprendemos a base de palos y yo me llevé ya un palo muy grande en el US Open. Me acuerdo de sentarme y decir, quiero volver a estar ahí para volver a tener la oportunidad para hacerlo mejor y aprender de eso. Lo trabajé mucho con mi psicólogo, sinceramente, en la pretemporada también estuvimos trabajándolo mucho en persona. Poniéndonos mucho en la situación, visualizando mucho. Cada día visualizo lo que quiero, cada día medito, trabajo todo eso para estar en el presente. Es un trabajo que está yendo muy bien y hoy también me ha servido mucho", indicó la tenista catalana.

"Bueno, hubo un momento del año pasado en el que estuve bastante cerca (de la retirada) porque no me veía en el nivel, la espalda no respondía bien y no encontré soluciones. Pero quería intentarlo por última vez. Una última oportunidad para terminar el año y ver cómo nos va, y bueno, aquí estoy, así que estoy muy orgulloso de lo que pasamos con todo mi equipo y sobre todo de cómo he luchado, especialmente mentalmente", concluyó Paul Badosa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com