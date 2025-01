Paula Badosa hace historia y se mete en semifinales del Open de Australia tras ganar a Coco Gauff

Una derecha ganadora dejó clavada a Coco Gauff (5-7 y 4-6) en el centro de la Rod Laver Arena y llevó este martes a Paula Badosa hasta las semifinales del Open de Australia, un hito para la tenista de 27 años que ha encontrado la calma y madurez necesaria para estar entre las mejores tras varios meses de calvario. La catalán había rozado las semifinales de un major en dos ocasiones, pero tanto en Roland Garros 2021 como en el US Open 2024 no había podido superar la barrera de los cuartos de final. Hasta hoy. Su victoria ante la número 3 del mundo confirma su regreso entre las mejores.

"Nunca me he escondido pero mi sueño siempre ha sido ganar un Grand Slam. No me voy a sentir libre hasta que acabe el torneo. Esa es mi personalidad y mi carácter, porque deseo mucho ganar. En las rondas finales mi nivel sube, quiero estar al cien por cien", indicó Paula Badosa tras su histórica victoria ante la estadounidense.

"Creo que casi todos aprendemos a base de palos y yo me llevé ya un palo muy grande en el US Open. Me acuerdo de sentarme y decir, quiero volver a estar ahí para volver a tener la oportunidad de hacerlo mejor y aprender de eso. Lo trabajé mucho con mi psicólogo, sinceramente, en la pretemporada también estuvimos trabajándolo mucho en persona. Poniéndonos mucho en la situación, visualizando mucho. Cada día visualizo lo que quiero, cada día meditado, trabajo todo eso para estar en el presente. Es un trabajo que está yendo muy bien y hoy también me ha servido mucho", explicó la jugadora catalana.

Badosa rompe el techo de los cuartos de final

Paula Badosa selló su pase a semifinales del Open de Australia en una hora y 44 minutos de pelea y firmó una de las cámaras de la Rod Laver Arena con la frase 'A la tercera va la vencida'. La catalana es la quinta tenista española en alcanzar las semifinales de un grand slam, tras Lili Álvarez, Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez y Garbiñe Muguruza.

El partido fue la confirmación de que Paula Badosa ha dado el paso definitivo para pelear con las mejores. Su nivel mental y la calma en los momentos clave le han llevado, en apenas 246 días, del puesto 140 de la WTA al 12 (saldrá de Melborune entre las diez mejores del mundo). El primer set fue una batalla por todo lo alto y fue la española la que dio el primer golpe en el undécimo juego, cuando quebró el servició de Gauff para colocarse 5-6 arriba y cerrar la primera manga con su servicio.

En el segundo set Paula Badosa se colocó 2-5 arriba, pero la estadounidense sacó su garra para colocar el 4-5. Pero la española no dudó esta vez. Un potente saque y un winner de derecha rindieron a la número 3 del mundo. En semifinales espera la ganadora del duelo entre Aryna Sabalenka, actual campeona en Australia, y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova.

