El mensaje de Leticia Dolera sobre las "faldas cortas" del Mutua Madrid Open

La actriz Leticia Dolera se ha hecho eco en sus redes sociales de la vestimenta de las recogepelotas en el último Mutua Madrid Open. Dolera hace alusión en Twitter a un artículo que señalaba que el Masters 1000 de Madrid había vuelto a "obligar a las recogepelotas a lucir un vestuario sexista".

"Faldas cortas plisadas y una camiseta con el ombligo al aire para las recogepelotas. Un atuendo muy alejado en la actualidad de los uniformes oficiales para estas profesionales en otras competiciones del mundo en el mismo deporte", comparte la actriz, al tiempo que adjunta el emoticono de la cara vomitando.

Cambio de uniforme durante el torneo

Lo cierto es que el uniforme inicial de las recogepelotas fue cambiando a lo largo del torneo y las faltas cortas y tops dejaron paso a un nuevo uniforme que consistía en unos pantalones deportivos de tiro alto que llegaban hasta debajo de las rodillas y un top con tirantes y cuello pico que se cortaba justo en la cintura. Con este cambio, las recogepelotas ya no enseñaban el ombligo ni las piernas.

En cualquier caso, el mensaje de Dolera en Twitter ha recibido varias críticas a través de la red social:

Alcaraz iguala a Nadal en Madrid

En el ámbito deportivo, Carlos Alcaraz hizo historia la igualar los dos entorchados consecutivos de Rafa Nadal en la capital de España. Desde que el Masters 1.000 de Madrid empezó a celebrarse en el año 2002, Carlos Alcaraz es el segundo jugador que gana dos ediciones seguidas, con el único precedente en el cuadro masculino de otro español, Rafael Nadal.

El mallorquín es el tenista con más títulos en Madrid, cinco, en las ediciones de 2005 (cuando aún se jugaba sobre superficie rápida en la Casa de Campo), 2010 (ya sobre tierra en la Caja Mágica), 2013, 2014 y 2017. Pudo incluso ganar tres títulos seguidos, pues en 2015 jugó de nuevo la final, pero la perdió ante el británico Andy Murray.

Hasta aquel 2014, ningún jugador había sido capaz de repetir título un año tras otro, pese a que el suizo Roger Federer, que ganó en 2006, 2009 y 2012, en las dos primeras ocasiones repitió final al año siguiente, en 2007 y 2010. En ambas ocasiones perdió, la primera ante el argentino David Nalbandian y la segunda frente a Nadal.

También el alemán Alexander Zverev tuvo en su mano ganar dos títulos seguidos, pues después de hacerlo en 2021 disputó y perdió la final de 2022 ante Alcaraz. Previamente había ganado el título en 2018.

Alcaraz, número 1 en Roland Garros

Gracias a su victoria, el tenista murciano tiene asegurado recuperar el número 1 mundial y llegar en lo más alto de la clasificación a Roland Garros pase lo que pase en el Masters1000 de Roma que comienza esta semana.

Alcaraz no ha sumado puntos en el Godó y en Madrid, tras revalidar los dos títulos, pero no ha perdido ninguno, mientras que el serbio Novak Djokovic perdió 105 en Barcelona y 360 en Madrid al no haber participado.

El resultado es que, esta semana, Djokovic aparece con 6.775 puntos y Alcaraz con 6.770. Dado que el serbio ganó la edición romana del año pasado no puede sumar puntos si gana, mientras que el murciano que no jugó el año pasado solo puede sumar.

Así las cosas, aunque Alcaraz perdiera en su primer partido en el Foro Itálico sumaría 10 puntos, suficientes para adelantar a Djokovic, cualquiera que fuera el devenir en el torneo del serbio.