La hermana de Naomi Osaka acusa a su padre de abusos: "Te mataré a menos que me mates primero"

Naomi Osaka, exnúmero 1 mundial y campeona de cuatro títulos del Grand Slam, vuelve este 2024 a la competición oficial después de un parón de 15 meses por problemas de salud mental. La tenista aprovechó ese intervalo de tiempo para ser madre.

Ahora ha trascendido la acusación realizada por su hermana Mari, de 27 años, contra su padre Leonard François por maltrato y abuso hacia ella y su madre. Así lo asegura la japonesa en un post a través de sus redes sociales. El mensaje ya ha sido eliminado de Instagram.

El mensaje completo en su Instagram

"Quiero que sepas lo disgustada y decepcionada que estoy contigo, como padre y como ser humano en general. Has abusado de mí desde que era joven y sigues abusando de mi madre emocionalmente e invadiendo nuestra intimidad. Hago esto público porque eres un cobarde que se ampara en su fortaleza física para golpearme, y en nuestras reticencias a llamar a la policía. Hasta aquí hemos llegado, la próxima vez que te vea llamaré a la policía. Considéralo una amenaza. No me importaría si te mataran teniendo en cuenta lo mucho que me has dañado a mí y a toda la familia, así que si vuelves con intenciones de golpearnos te mataré a menos que me mates primero trayendo un arma como el cobarde que eres. Sé desde que nací que soy hija del diablo, Dios me ayude cuando vuelva".

La hermana mayor de Naomi Osaka también fue tenista, llegando a estar en el top-300 del ranking WTA e incluso disputando algún torneo de dobles con su hermana. No obstante, Mari Osaka decidió poner fin a su trayectoria profesional con tan solo 24 años. Entonces dijo que no disfrutaba de ello y que necesitaba parar.