Federer, sobre Nadal: "Siento que cada vez que pasamos una tarde juntos, nos falta tiempo"

Roger Federer colgó la raqueta en la madrugada de este sábado tras perder en el dobles junto a Rafa Nadal el partido de dobles que les enfrentaba a la pareja estadounidense Sock - Tiafoe.

El suizo y el español perdieron el partido pero poco importaba el resultado, las lágrimas no tardaron en hacer acto de aparición en todos los allí presentes, especialmente en Roger y Rafa, que protagonizaron la que ya es una de las imágenes de la historia del deporte en la que ambos están sentados en el banco llorando desconsoladamente.

"Nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis. Ha sido perfecto, lo haría de nuevo. Mi final ha sido como lo deseaba, tenía miedo a lesionarme pero ha salido perfecto", dijo el suizo tras su último partido oficial.

"Rafa y yo hemos estado muy conectados desde hace 10 años"

La espectacular relación que le une a Rafa Nadal es lo que destacó el suizo en rueda de prensa: "Hemos estado muy conectados, especialmente en los últimos diez años. Creo que desde que tengo hijos. No sé si eso me ha ayudado o me ha cambiado de algún modo o si nuestra rivalidad ha evolucionado. No tengo ni idea", aseguró.

"Me hace muy feliz dónde está nuestra relación hoy en día"

La admiración tanto profesional como personal que se tienen ambos supera lo que algún día podíamos llegar a imaginarnos hace 10 o 15 años, se 'mataron' en la pista, donde ambos eran los mejores en lo suyo, pero siempre con respeto, admiración y una amistad que ya es de las más históricas del deporte.

"Me hace muy feliz dónde está nuestra relación hoy en día, que pueda llamar a Rafa y hablar de lo que sea. Ha sido especial también que la familia de Rafa haya estado estos días aquí, porque te demuestra que no es solo que Rafa haya venido a jugar y a nadie de su equipo le importe. Puedo sentir su pasión por mí, como persona".

"Siento como que, cada vez que pasamos una tarde juntos, nos falta tiempo"

El suizo incluso tiró de ironía refiriéndose al hijo que espera Nadal con Xisca, el primero del matrimonio: "Le puedo dar algunos consejos. No es fácil, pero como padres siempre tenemos que dar lo mejor. Disfrutamos de la compañía del otro y tenemos muchos recuerdos, pero también nos gusta pasar tiempo juntos. Siento como que, cada vez que pasamos una tarde juntos, nos falta tiempo", reflexionó el exjugador de 41 años.