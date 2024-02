Estos son los rivales que tendrá Carlos Alcaraz en el torneo de Buenos Aires

Carlos Alcaraz ya ha cambiado el chip respecto al Open de Australia 2024. El de El Palmar se llevó un chasco en el primer Grand Slam de la temporada al caer en cuartos de final ante Zverev, pero varias semanas después el pupilo de Ferrero ya se puso en marcha y la semana que viene competirá en el torneo de Buenos Aires (12-18 de febrero) para defender el título que cosechó el año pasado.

El camino de Alcaraz hacia un nuevo título en Buenos Aires

Es más, el murciano ya conoce los rivales que podrían cruzarse por su lado del cuadro. Alcaraz debutará el próximo jueves 15 de febrero ante el peruano Juan Pablo Varillas o un rival procedente de la previa. Así podría ser el camino de Carlitos en Buenos Aires.

Octavos: Varillas/qualy.

Cuartos: Djere/Cilic.

Semifinales: Nicolas Jarry/Wawrinka.

Final: Norrie/Fils.

En el torneo también estarán otros tenistas españoles: Roberto Carballés Baena y Bernabé Zapata, que se verán las caras ante los argentinos Tomas Martín Etcheverry y Seba Báez respectivamente.

Más de 6 meses sin ganar un título

Durante esta semana, Carlitos buscará volver a reencontrarse consigo mismo tras la decepción de Australia y un final de año negativo en cuanto a resultados. El número 2 del mundo no gana un título desde Wimbledon (julio de 2023) y no alcanza una final desde Cincinnati (agosto). Desde entonces y entre lesiones y malas actuaciones no ha vuelto a competir por un título.

Ferrero vuelve a su box

De Argentina guarda muy buenos recuerdos el tenista de 20 años ya que la temporada pasada participó por primera vez en el torneo de Buenos Aires y terminó conquistándolo en la final ante el inglés Cameron Norrie. Además, podrá volver a tener en su box a Juan Carlos Ferrero, que no pudo estar en Australia tras someterse a una artroscopia en su rodilla izquierda que le impidió desplazarse hasta el país oceánico.

