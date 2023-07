Daniil Medvedev, sobre Carlos Alcaraz: "Con 20 años ya se le puede comparar al 'Big Three'"

Daniil Medvedev ha perdido en la segunda semifinal de Wimbledon ante Carlos Alcaraz por 6-3, 6-3 y 6-3. El murciano ha sido muy superior al ruso. Tanto, que esa superioridad ha sido alabada por el propio Medvedev en una rueda de prensa posterior al duelo.

"No creo que haya jugado mal, pero no he jugado lo suficientemente bien para ganar a Carlos. Con 20 años ya se le puede comparar al 'Big Three'. Con este tipo de jugadores, como Nadal, Federer, Djokovic y Alcaraz, si no estás a tu máximo nivel no puedes ganar", señaló Medvedev.

Puede resultar arriesgada la comparación, pero si analizamos bien el momento de forma de 'Carlitos' cualquier símil es válido. Con tan solo 20 años muestra un portento y una seguridad en sus golpes propia de los mejores tenistas de la historia.

"No miraré la final porque me decepciona no estar allí"

A su vez, el número tres del mundo ha hablado sobre las posibilidades de Alcaraz de cara la final del domingo: "Está claro que Djokovic lleva una gran racha de victorias, pero Carlos tiene sus opciones y no me atrevo a decir quién va a ganar... No miraré la final porque me decepciona no estar allí".

El tenista ruso ha firmado un buen papel en Wimbledon, a pesar de su eliminación este viernes. De hecho, es su mejor registro en un Grand Slam este año. "Intento hacer una lectura positiva de lo que ha pasado y nunca antes había estado en la semifinal de Wimbledon".

Carlos Alcaraz, presente del tenis

Lo de que Carlos Alcaraz es el futuro del tenis español ya no vale. Ahora vale decir que es el presente del tenis español. Y todo parece indicar que el elegido para suceder a Rafa Nadal. En julio de 2021 logró su primer título ATP y en Miami este mismo año consiguió ganar su primer Masters 1.000, en Nueva York. Allí, en el US Open, Carlitos logró convertirse en el número uno más joven de la historia del tenis masculino, coronándose campeón del Grand Slam. Y en 2023, Alcaraz se consagró campeón en Argentina, Indian Wells, el Torneo Conde de Godó, el Mutua Madrid Open y Queen's.