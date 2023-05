Carlos Alcaraz: "Ya no sabía ni lo que estaba pasando"

Carlos Alcaraz ha caído en el Masters 1.000 de Roma al perder contra el húngaro Fabian Marozsan en dos sets por 6-3 y 7-6 (4). El murciano dice que llegó que a cierta altura del partido "ya no sabía ni lo que estaba pasando ni por qué estaba fallando".

Marozsan, número 135 del ranking ATP, dio la campanada al eliminar al número 1: "He intentado pelear, estar ahí todo el rato. En el segundo set he tenido mis oportunidades, me ha hecho break y le he hecho contra break. He tenido mis oportunidades pero no he sabido leerlas, eso es lo que me ha jodido, me ha pasado factura".

"Necesito algunos días para resetear mi mente un poco y para estar fresco para Roland Garros"

Alcaraz, quien venía de reinar en Madrid, no ha querido quitar mérito al oponente, pero reconoce que protagonizó muchos errores: "He cometido muchos errores, Juan Carlos (Ferrero) me ha dicho que me metiese más en el rally y por más que lo intentaba había veces que ya no sabía ni lo que estaba pasando ni por qué estaba fallando".

El de El Palmar también ha reconocido que no sabía mucho sobre un Marozsan que "sorprenderá a más de uno": "No había visto mucho sobre él antes del partido. Sólo sabía varias de resultados sobre él en los challenger y esas cosas. Lo hizo bien, pero lo estaba haciendo bien antes de jugar aquí".

"Me sorprendió mucho. Quiero decir, su nivel era muy, muy alto. Estoy seguro de que va a romper el top 100 muy, muy pronto. Por supuesto, se merece la victoria. Si juega a ese nivel, va a sorprender a más de uno", ha analizado.

Objetivo: Roland Garros

Y ahora, ¿qué? El murciano se va a tomar unos días de descanso antes de empezar a entrenar para Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada para el que llega como favorito a pesar de la derrota: "Bueno, voy a descansar un poco. Realmente necesito algunos días para resetear mi mente un poco y para estar fresco para Roland Garros".

"Por supuesto tendré que entrenar. Si quiero ir a París en buena forma tengo que entrenar y ser mejor. En estos meses no he podido entrenar más de tres, cuatro días seguidos. He estado jugando mucho. Va a ser muy útil para mí tener días en casa entrenando y preparándome para Roland Garros", ha apostillado el tenista de 19 años.