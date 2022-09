Así fueron las últimas horas y la fiesta de Alcaraz en Nueva York tras ganar el US Open

Carlos Alcaraz ya está en Valencia para disputar la Copa Davis. Él y su eterna sonrisa vuelven de hacer historia en Nueva York. Después de las fotos y entrevistas tocaba seguir celebrando el número 1 y su primer Grand Slam. Así fueron las últimas horas de un campeón por Manhattan.

Todavía no lo habíamos visto todo en la celebración de Alcaraz en Nueva York. Cena con bengalas y, por su puesto, un clásico de las celebraciones, el 'We are the Champions' que cantaba junto a Juan Carlos Ferrero y el resto de su equipo.

'Carlitos' se salió en la cena de celebración. Un festejo muy español, con la servilleta en alto en un conocido restaurante peruano de la ciudad que nunca duerme. Alcaraz no se despegó de su copa y, antes, confesó al corresponsal de Antena 3 Noticias en Nueva York, José Ángel Abad, que aún le queda una foto por hacer.

Alcaraz alucina en Times Square

El trofeo irá directo a su habitación con una ilusión adolescente para "arroparlo", emulando así a grandes deportistas en redes como Lewandowski o Mané. Él no es más que un chaval que, escoltado por varios guardaespaldas en Times Square, simplemente alucinaba.

"Muchas emociones, no sé cómo decirlo... es increíble ahora mismo", confesaba. "Gracias a este torneo, voy a poder gestionar las emociones y la presión un poquito mejor", explicaba a José Ángel Abad.