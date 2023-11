Alcaraz se despide de sus opciones de acabar como nº 1: "Tras esta derrota no tengo opciones"

Carlos Alcaraz se la pegó en su debut en el Masters 1.000 de París-Bercy y se despidió del penúltimo torneo del año cayendo en dos sets ante el ruso Roman Safiullin, una derrota que el jugador de El Palmar calificó como "decepcionante" y que acaban con sus opciones de pelear por el número 1 del mundo.

"Después de esta derrota no tengo opciones, todas las que tenía para acabar número 1 al final del año se han ido. No vamos a pensar eso, creo que oportunidades hay cero", indicó Alcaraz tras caer ante el tenista ruso.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero aclaró que su bajo rendimiento no respondió a ninguna molestia física y que el problema está en su tenis. Alcaraz se mostró "decepcionado con el nivel" que tuvo y reconoció que se esperaba "dar más en la pista", lo que le lleva a pensar que tiene "muchas cosas que mejorar" si quiere cerrar bien el año en el Masters de Turín que reúne a los ocho mejores del año.

"Mi tenis precisa de un nivel físico alto, pero de movilidad, de rapidez, me ha faltado mucho. Me he sentido lento", admitió Alcaraz.

"Hoy es de las pocas veces que no quiero pensar en los días próximos"

Aunque aseguró que normalmente se trata de olvidar rápido las derrotas, el número 2 de la ATP confesó que "en días como este es más difícil".

"Perder en primeras rondas de torneos que esperas llegar a las rondas finales o que te exiges duele. Hoy es de las pocas veces que no quiero pensar en los días próximos, en los entrenamientos. Pero hay que hacerlo, queda un torneo. Pero estas derrotas duelen mucho", indicó el campeón de Wimbledon.

La próxima cita de Alcaraz será la Copa Masters de Turín, del 12 al 19 de noviembre.

"Quedan muchos días de entrenamiento para llegar al nivel que quiero, pero ahora no tengo el ánimo para hablar de eso. Tras esta derrota tengo que tomar algo de distancia antes de hablar del futuro y de lo que tengo que hacer", concluyó Alcaraz.