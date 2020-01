Sofía Martos, la española que ha decidido dejar los estudios por el Muay Thai: "Dejo muchas cosas, dejo a mi familia, mis amigos, es muy dificil"

Sofía Martos, con tan solo 17 años, ha sido seis veces campeona del mundo de Muay Thai, pero ahora le toca meter los guantes en la maleta para instalarse en Tailandia. Lo hará el próximo 23 de enero.

"Dejo muchas cosas, dejo a mi familia, mis amigos, es muy difícil. Aquí, soy Sofia Martos, campeona del mundo, pero allí no, allí soy una más", explica Martos.

Sofía decidió dejar de estudiar y dedicarse al Muay Thai en parte por la imposibilidad de competir al máximo nivel y terminar el bachillerato.

"Dejé de estudiar porque no me ayudaban, no me dejaban compaginar, me voy a dedicar al Muay Thai", cuenta Sofía.

Su tío justifica la decisión de su sobrina.

"Ha decidido dejar bachillerato, para seguir formandose en su arte, que es el muay thai. No se ve al deportista profesional como lo que es, se ve como un hobby", asegura el tío de Sofía Martos.

Sofía, que lleva desde los seis años peleando, ha elegido irse a Tailandia para tener la posibilidad de cumplir su sueño.