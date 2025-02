Sergio Ramos ya es jugador de Rayados: "No vengo a pasear Copas, vengo a ganar títulos"

Después de más de seis meses de inactividad, Sergio Ramos arranca una nueva etapa de su carrera futbolística con 39 años en el club Rayados de Monterrey, para el que ha fichado por un año. Han hecho oficial su presentación en un acto espectacular con caballos, acompañado de su familia y en el que participaron figuras del mundo del fútbol como Julen Lopetegui, Jorge Valdano o Rafael Márquez, quienes quisieron subrayar la importancia de su experiencia y liderazgo en esta nueva etapa.

Valdano afirmó en su intervención que el central "es uno de esos jugadores que contagia deseos de triunfo".

Reencuentro con viejos conocidos

En Rayados ya juegan varios futbolistas con los que Ramos ha coincidido en el pasado, como Sergio Canales, internacional español y exjugador del Real Madrid, y Oliver Torres y Ocampos, con quienes coincidió en el Sevilla. "He estado hablando con ellos y les doy las gracias por el recibimiento", agradeció el camero.

También ha querido dejar claras las razones por las que se decidió por el club Mexicano, a pesar de tener ofertas de Europa, Estados Unidos y Arabia.

"Rayados me da ese equilibrio, con mucha ambición de crecer y con la opción de jugar competiciones nacionales e internacionales, como el Mundial de Clubes", señaló Sergio Ramos.

Un dorsal especial

El español lucirá el 93 en su camiseta, en honor al minuto en el que marcó el empate contra el Atlético de Madrid en la final de la Champions League en 2014 para llevar el encuentro a la prórroga y finalmente ganar la Décima.

"Es el momento más épico de mi carrera y quiero compartir esa grandeza del Real Madrid con Rayados", afirmó el sevillano.

Habrá que esperar para verle debutar

Quien quiera verle debutar con Rayados, tendrá que esperar "dos o tres semanas", confirmó Ramos. La espera se debe a que "me falta la parte de adaptación al campo y necesito un trabajo previo de mínimo ese tiempo para entrar en dinámica", concluyó el jugador españoñl.

Aun así, ha prometido "darlo todo en el terreno de juego" y ha asegurado que "el que me conoce sabe que la actitud no se negocia".

"Yo siempre me he movido por ambición y me reto y mi hambre es ganar la liga. Para Rayados será un plus mi aportación a nivel de experiencia y contundencia defensiva", concluye Ramos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com