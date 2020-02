Las selecciones de rugby de España y Rumanía se pelean en una discoteca y les expulsan con gas pimienta

Rumanía se impuso este sábado a España 24-7 en el tercer partido del Seis Naciones B en Botosani (Moldavia). Según el medio local 'Monitorul', esa misma noche integrantes de ambas selecciones coincidieron en una discoteca situada en la zona de Trade Union House, de la misma localidad donde se disputó el encuentro.

Según confirmó la FER (Federación Española de Rugby) a distintos medios como 'Marca', el capitán rumano Mihai Macovei inició la pelea agrediendo a un jugador español. Lo que no se ha confirmado es la causa que inició dicha contienda. En la pelea participaron tres jugadores rumanos y otros dos españoles pero "no hubo personas que necesitaran atención médica y no han presentaron denuncias", explicó Delia Neniscu, portavoz de la Policía local.

El equipo de seguridad de la discoteca tuvo que echar gas pimienta para disolver la pelea ante el temor de que la trifulca fuera a mayores. Finalmente acabaron expulsando a los implicados. La FER asegura que ninguno de los que estuvieron implicados ha presentado denuncia alguna y tampoco tienen intención de hacerlo.

Vieja polémica

Cabe recordar que la World Rugby dejó a España y a Rumanía fuera del Mundial de Japón por la no elegibilidad de algunos de sus jugadores tras el polémico Bélgica - España en el que la actuación del árbitro rumano influyó en la derrota española que daba a Rumanía la clasificación.