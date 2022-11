La Selección Española de Polo se proclama campeona del mundo por primera vez en la historia

La Selección Española de polo ha conseguido el mayor triunfo que podía conseguir, la Copa del Mundo. Dejó atrás a potencias mundiales en este deporte ecuestre como Argentina, Uruguay y EE.UU., este último su rival en la final.

Ya era un gran logro ir pasando fases, ni ellos mismos se lo creían. "La verdad que contra Uruguay en semifinales nos salió todo", cuenta Luis Domecq, uno de los jinetes españoles. En cambio reconoce que aunque en la final contra EE.UU no fue su mujer juego, sí fue una final épica.

Empataron a cinco segundos del final

"A falta de cinco segundos del final del partido de la Copa del mundo de polo logramos empatar 10-10, no nos lo creíamos", explica Domecq. Después, en el tiempo ocurrió algo que hizo el encuentro mundial más emocionante. "Nos pitaron una falta a favor, lejísimos, y Pelayo que era quien iba a hacer el lanzamiento me preguntó ¿qué hago? Y le dije: No sé como, pero métela", narra el jinete. Y así, fue a pesar de estar a casi 70 metros, el jugador la lanzó y la pelota entró, venciendo por un punto a la selección estadounidense, un gol que les proclamó campeones del mundo.

Una gesta única, por ser la primera vez que ganaban un mundial y por cómo la consiguieron.

Una mujer, componente del equipo de EE.UU

El Mundial de Polo de EE.UU. 2022, a parte de tener un final de infarto, tuvo algunas curiosidades. A pesar de ser categoría a masculina, el equipo estadounidense estaba compuesto pro 3 hombres y una mujer. Se llama Hope Arellano, considerada una de las mejores jugadoras del mundo, y la artífice de varios goles a España.

El polo, un deporte con muchos estereotipos

El polo junto con muchos deportes ecuestres, tiene prejuicios sobre el poder adquisitivo de los deportistas que ejercen esta actividades, ya que supone montar a caballo, un hecho que no es barato. Pero el protagonista, con el que Antena 3 tuvo el placer de hablar, confirmó que hay muchas formas de empezar. "Si te apasiona este mundo, puedes empezar ayudando a las en las cuadras, entrenando, después te invitan a torneos y competiciones; no es necesario que tengas un caballo propio para poder jugar a polo", aclaró Luis.

De hecho de los cinco jinetes que acudieron al mundial, (cuatro titulares y un reserva) solo dos son profesionales y pueden dedicar su vida al polo, lo demás lo compaginan. Mucho más mérito, ser campeones del mundo de polo con esta condición.

Pelayo Berazadi, jugador profesional de polo, fue el artífice del último gol que les proclamó campeones del mundo de polo y MVP de la final.