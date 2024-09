Una ruta de 160 km por los Alpes en monociclo eléctrico

Un grupo de pilotos de monociclo eléctrico ha recorrido los caminos y laderas del Mont Blanc. Ha sido un buen paseo por los Alpes, así lo ha asegurado Antonio Jesús Ramos 'Psyco' a Antena 3 deportes: "Fue increíble, fue una ruta de unos 160 km por Italia, Francia y Suiza".

Es una de las aventuras más impresionantes que se pueden vivir. Alcanzaron una velocidad de 55 km por hora: "Nos hemos enfrentado a pendientes de 30 grados o más", nos asegura 'Psyco'.

"Tener uno de estos vehículos es como tener un superpoder. Vas como flotando a 30 centímetros del suelo"

En el corazón del Mont Blanc, el piloto sevillano y el resto de riders llegaron a una altitud de más de 2500 metros. Él es todo un profesional del monociclo. Hace más de una década que lo practica, ha recorrido encima de una rueda más de 150.000 km, pero como este camino pocos.

Reconoce que a sus 30 años una experiencia como ésta te marca: "Tener uno de estos vehículos es como tener un superpoder. Vas como flotando a 30 centímetros del suelo, disfrutando de todo y controlando la máquina con tu propio cuerpo".

Puertos de carga en la montaña

El miedo que a nosotros nos pueda provocar subirnos a un monociclo, él lo tiene más que superado: "Me gustaría que la gente no tuviera miedo, si lo pruebas te va a encantar, seguro que vas a disfrutar mucho. He enseñado a personas de más de 80 años y hasta mi madre ha aprendido".

El monociclo tiene una autonomía de más de 150 km. 'Psyco' nos dice: "En la montaña no tuvimos problemas, había puertos de carga repartidos por distintos puntos".

La excursión duró una jornada y el grupo se ha quedado con ganas de más, seguirán con sus rutas, pero siempre por caminos porque por carretera de momento no se puede circular con un monociclo. Fue un paseo inolvidable por un terreno desafiante, pero entre paisajes mágicos.

