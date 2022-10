Rusia rechaza la apelación de Brittney Griner y confirma la pena de 8 años de cárcel

La justicia rusa rechazó este martes el recurso de la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, condenada a nueve años de prisión por tráfico de cannabis, en un contexto de fuerte tensión entre Moscú y Washington. El tribunal decidió dejar sin cambios el fallo emitido en agosto aunque redujo mínimamente su pena.

"Un día de prisión provisional computará como día y medio de sentencia en la cárcel" declaró la juez Elena Vorontsova.

Griner asistió a la vista por vía telemática desde la cárcel

Griner, encarcelada en un lugar desconocido que no se permite desvelar a sus abogados, participó en la vista por ordenador, desde una celda: "quiero disculparme por este error. Dije en mi primera vista que sí, me declaro culpable. No tenía la intención de hacer esto, pero entiendo los cargos presentados en mi contra.

"Solo espero que eso también se tome en cuenta", aseguró Brittney Griner.

La campeona olímpica y mundial de baloncesto se quejó, no obstante, de trato discriminatorio: "Llevo aquí casi 8 meses y personas con delitos más graves han recibido menos de lo que me han puesto a mi".

Griner fue arrestada el 17 de febrero en un aeropuerto de Moscú, una semana antes de que Rusia enviara tropas a Ucrania, y su caso inevitablemente ha sido visto en el contexto de la consiguiente crisis en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

El gobierno Biden, indignado por la sentencia

Como reflejo de la creciente presión sobre la administración de Biden para que haga más para traer a Griner a casa, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, tomó la medida inusual de revelar públicamente en julio que Washington había hecho una "propuesta sustancial" para traer a Griner a casa, junto con Paul Whelan, un estadounidense cumpliendo una condena de 16 años en Rusia por espionaje.

"Necesitamos que Rusia negocie con buena fe"

, afirmó la portavoz de la casa Blanca Karine Jean-Pierre.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado que la comunicación de su gobierno con Rusia no está interrumpida, pero no va por buen camino: "Estamos en constante contacto con las autoridades rusas para traer a Brittney y a otros. Hasta ahora no hemos encontrado respuesta positiva. No pararemos".

El canje por el traficante de armas ruso Viktor Bot, encarcelado en Estados Unidos parece, ahora mismo, la única esperanza en el oscuro horizonte de la jugadora de baloncesto.

La WNBA asegura que Brittney Griner "sigue detenida injustamente" en Rusia

Cathy Engelbert, comisionada de la WNBA, reconoció que la decisión del tribunal de Moscú de rechazar el recurso de Brittney Griner era algo esperado y que "sigue detenida injustamente".

"La decisión de hoy, pese a ser infeliz, no era inesperada y Brittney Griner sigue detenida injustamente. Apreciamos mucho los esfuerzos de la Administración y del Departamento de Estado de Estados Unidos por liderar las negociaciones", afirmó Engelbert en un comunicado publicado por la WNBA.

"Es el momento de cerrar el caso y llevar a 'BG' a casa", agregó.