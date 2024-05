Rubén Roldán, la estrella del parkour con una sola pierna: "Me salvó la vida"

Rubén Roldán es todo un gran atleta practicando parkour, a pesar de que sólo tiene una pierna. Lleva más de 10 años saltando y haciendo piruetas por las calles de Rincón de la Victoria, en Málaga, su ciudad. Maravilla a todos con ese buen hacer, con ese tesón y esa fuerza.

"Al principio lo practicaba con la prótesis porque me daba vergüenza que me vieran sin ella"

En una entrevista concedida a Antena 3 Deportes, el joven asegura: "El parkour me salvó la vida, me aporta muchísimo. Ves pronto la progresión, vas superando retos físicos y mentales y esa progresión te mantiene vivo". Lleva 10 años entrenando esta disciplina y maravillando a todos con ese buen hacer, con ese tesón y esa fuerza.

Le amputaron la pierna por un accidente con un tractor

Rubén tuvo un accidente con un tractor cuando tenía 9 años: "Mis padres tenían una parcela y a mí me gustaba ir ayudarles en el campo, una tarde tuve un accidente con un tractor, concretamente con una mulilla, y después de muchas operaciones me tuvieron que amputar la pierna". Tres años después de ese accidente, a Rubén se le cruzó el parkour casi por casualidad: "Vi a los amigos de mi hermano practicarlo, me animé, me lancé y me gustó".

Así empezó su camino con este deporte: "Al principio lo practicaba con la prótesis porque me daba vergüenza que me vieran sin ella, pero descubrí que me estorbaba cuando tenía que rotar en los saltos. Ahora me da igual que me miren y lo hago sin prótesis".

Está estudiando una carrera

Su historia llama la atención a todos los que la conocen. Rubén tiene 22 años y estudia la carrera de Educación Primaria con mención en Educación Física: "Si tienes ganas de hacer algo, hazlo; que nadie te lo impida. Todo es posible con esfuerzo y ganas. La satisfacción cuando lo consigas será mayor". Entrena tres días a la semana y lo combina con otros deportes de fuerza.

"La discapacidad está en la mente de las personas"

El joven rinconero vive con total normalidad. El deporte, la familia y los amigos le ayudaron a superar el trauma de haber perdido una pierna. Ahora Rubén quiere dar esa visibilidad al mundo: "La discapacidad no te hace más o menos, muchas veces la discapacidad está en la mente de las personas". Rubén es un ejemplo para todos.

