Se le rompe el arnés en pleno vuelo y se estrella con su ala delta en una playa

Más información Los expertos en ala delta, sorprendidos con el error que casi le cuesta la vida al youtuber

Un hombre estuvo a punto de perder la vida tras sufrir una aparatosa caída contra una playa al experimentar problemas en el arnés de sujeción de su ala delta.

El piloto conectó el mosquetón al velcro en vez de a la cinta de seguridad y no se percató del error, que casi le cuesta la vida, mientras repasaba los materiales.

"Cometí un error crítico durante mi configuración que hizo que mi arnés se separara de mi ala y me obligó a aferrarme al marco para salvar mi vida" aseguró tras el accidente al medio 'La Brújula'.

El deportistas consiguió rectificar a tiempo para virar su rumbo a la playa y estrellarse sobre la arena con el fin de minimizar el impacto y es que, pese a que admite que "no había pensado" aterrizar en el océano, hubiese sido una mala alternativa al estar la marea baja.

"No creo que hubiera podido hacerlo debido a la marea baja. También me arriesgaba a no poder nadar mientras estaba en mi arnés" señaló sabiendo que, pese a que el arnés no estaba amarrado al ala delta, le hubiese dificultado salir de debajo de la vela tras tan estrepitosa caída.

Ve como factor determinante de su fortuna al "viento y su constancia" puesto que al volar enfrentado a este redujo considerablemente la velocidad durante el accidente. La corriente en dirección contraria, de unos 32 km/h, salvó su vida. La localización cercana a la playa, sin lugar a dudas fue la idílica para minimizar los costes de un error que nunca olvidará.

"Esta ubicación es potencialmente el lugar más afortunado para que ocurra tal incidente. No puedo imaginar tener que sostener el planeador por mucho más tiempo. Si esto hubiera ocurrido en las montañas, donde la zona de aterrizaje está mucho más lejos del lanzamiento, dudo que hubiera tenido la fuerza para aguantar durante la duración del vuelo a la zona de aterrizaje", concluyó el afortunado practicante de ala delta.