Rocío Martínez se atreve con un reto que lleva 10 años sin ser superado: "¿Cuántas pelotas de golf...?"

Seguramente nunca te lo hayas planteado pero como hay tantos récords como personas en el mundo... ¿Alguna vez has pensado en cuántas pelotas de golf pueden caberte en una mano? De esto sí podemos decir sin miedo a equivocarnos que lo podéis intentar en casa. No tiene peligro alguno. Hasta nuestra presentadora de Antena 3 Deportes, Rocío Martínez, se ha atrevido a probarlo en pleno directo.

Rocío Martínez intenta el reto en pleno directo

"Tengo 5 pelotas de golf en mi mano y vamos a ver cuántas me pueden caber en la mano... 6, 7... Uy, esto no es lo mío", expresaba nuestra Rocío mientras intentaba mantener las 7 u 8 bolas de golf en su mano. Ojo porque puede parecer fácil pero no lo es.

"Nadie ha conseguido superar un récord que tiene más de 10 años y 27 pelotas pero lo mejor es que además de divertido es solidario y ecológico", concluía la presentadora de Antena 3 Deportes.

Una iniciativa del Tour Europeo

La realidad es que los profesionales del golf se defienden perfectamente con una bola pero cuando estas se acumulan ya les cuesta mucho más. Este es el reto del Tour europeo para celebrar la vuelta del circuito a Corea después de más de una década. El objetivo es intentar batir al hombre récord: Silvio Sabba, este italiano tiene más de 200 récord Guinness y es el único capaz de sostener 27 bolas en una única mano.

Un contenedor con 130.000 bolas

Para que os hagáis una idea el golfista escocés Robert Duncan MacIntyre solo pudo sostener 15 bolas. Además, las pelotas de golf juegan un papel solidario y ecológico ya que existe un contenedor que viaja allá por dónde vaya el circuito que está repleto de bolas recuperadas de los lagos, ahora mismo tiene 130.000 bolas que son enviadas a las escuelas de golf de los países más desfavorecidos con el objetivo de introducir el deporte en todos los rincones del mundo.

Sin duda, un reto curioso que seguramente pocas personas hayan intentado batir a lo largo de su vida pero que para Silvio Sabba es un récord más de los 200 que atesora en su carrera. Un reto también que nos puede recordar a los tenistas, que con suma facilidad aguantan 4-5 y hasta 6 bolas de tenis (mucho más grandes que las de golf) antes de sacar, una imagen que a mí personalmente siempre me ha impactado. Los recogepelotas les mandan 3 o 4 pelotas y ellos/as las atrapan y las mantienen en una mano como si nada.