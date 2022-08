El reto de Guillermo Carracedo: surfear en la playa más pequeña del mundo

¿Se puede surfear en todas las regiones de España? Guillermo Carracedo está empeñado en demostrar que sí. Ya lo ha hecho en Galicia, su próxima cita es Cantabria, y la última, Asturias, en una playa muy curiosa, la del Gulpiyuri, considerada playa más pequeña del mundo. La cosa tuvo sus peligros.

La playa más pequeña del mundo, surfeada por primera vez por el hombre. Guillermo lo ha conseguido pero confiesa que estaba asustado. El motivo es que el oleaje con el desnivel de la zona hace "que las olas impacten con muchísima más fuerza"

Tanto que hasta Guillermo se llevó el gran susto. "Salí proyectado hacia una piedra en la que choqué de lleno con la cabeza", confiesa. De ahí que tuviera que pedir un casco y cuando lo recibió confesaba a cámara que se había "acojonado".

La fuerza del mar

Pero el principal problema era otro: un remolino lo arrastraba. "La fuerza que tiene el mar absorbe como si fuera un 'chupón'", explica. Y coger una ola en un espacio tan pequeño no era tarea sencilla.

Al final lo consiguió, aunque admiten que él y su equipo lo imaginaron "más fácil". Un reto superado por un surfista que también es médico: "No sería la primera vez que me he suturado y me he cosido a mí mismo".

Pues esperemos que no tenga que hacerlo pronto porque ya pone rumbo a Dinamarca con el objetivo de estar entre los mejores surfistas de Europa.