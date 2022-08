Ramón Domínguez, el maestro judoca que lleva cuatro décadas enseñando defensa a la policía

Ramón Domínguez es uno de los protagonistas hoy en Antena 3 Deportes. El canario, huérfano desde los 14 años, encontró en el judo un camino para seguir adelante que le ha convertido en toda una institución dentro de la policía.

Sus dotes con este arte marcial y su ingreso en el cuerpo le llevaron pronto a destacar entre sus compañeros. Con apenas 25 años ya era profesor de alguno de los veteranos y lo ha sido durante más de cuatro décadas enseñando técnicas de defensa e inmovilización.

Ahora, a sus 69 años y ya jubilado, Ramón cuenta con una placa en la comisaria donde ejerció durante toda su carrera y habla emocionado del cariño que todavía le profesan el resto de agentes.

"Mis compañeros me besan, me abrazan, me llaman maestro... ¿Maestro? Yo sigo siendo un aprendiz", nos cuenta.

Ramón, séptimo dan en judo, habla de la importancia del conocimiento por encima de la fuerza y de cómo ha tratado de transmitir todo ese conocimiento al resto de policías.

"En cuarenta años, nadie me ha tocado la cara. Que no le rindan culto al cuerpo, que se lo rindan al conocimiento. Los músculos no sirven si no sabemos utilizarlos", explica.